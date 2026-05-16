Εκδήλωση για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου

Εκδήλωση µνήµης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου θα πραγµατοποιηθεί σήµερα Σάββατο 16 Μαϊου 2026, στις 19:00, µ.µ. στην πλατεία 19ης Μαϊου (οδός Αποκορώνου και Ηγ. Γαβριήλ).

Το πρόγραµµα της εκδήλωσης περιλαµβάνει:

– Χαιρετισµούς από τους διοργανωτές

– Επιµνηµόσυνη δέηση υπέρ των θυµάτων της γενοκτονίας

– Οµιλία για το χρονικό της γενοκτονίας από τον Κυριάκο Σαχανίδη, συγγραφέα – ερευνητή της ποντιακής διαλέκτου

– Κατάθεση στεφάνων

– Ενός λεπτού σιγή

– Ανάκρουση εθνικού ύµνου

– Συνέχεια της εκδήλωσης στην αίθουσα του Κέντρου Παιδικής Μέριµνας (Αποκορώνου 166 και Μαλαθύρου 1) µε χορούς από το παιδικό τµήµα και το τµήµα παραστάσεων του Συλλόγου, τραγούδια από τη χορωδία του Παµµικρασιατικού Συνδέσµου Χανίων

– Παραδοσιακό κέρασµα

Την εκδήλωση διοργανώνουν ο Σύλλογος Ποντίων Χανίων «Παναγία Σουµελά» µε τους Περιφέρεια Κρήτης, – Π.Ε. Χανίων και ∆ήµο Χανίων.