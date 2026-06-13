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Ο ρόλος του δημοσιογράφου της επαρχίας ως θεμέλιο της Δημοκρατίας, αναδείχτηκε στην εκδήλωση για τα 100 χρόνια της ΕΣΗΕΠΗΝ (Ένωση Συντακτών Πελοποννήσου, Ηπείρου και Νήσων) το απόγευμα του Σαββάτου στο Μ. Αρσεναλι.

Στο ισόγειο του χώρου εγκαινιάστηκε η έκθεση με πρωτοσέλιδα του Χανιώτικου τύπου και σπάνιο αρχειακό υλικό από το “Μουσείο Τύπου” της ΕΣΗΕΠΗΝ, ενώ ακολούθησε εκδήλωση στην κεντρική αίθουσα του Μ. Αρσεναλιου.

Με αναφορά στον κρίσιμο ρόλο των ανθρώπων του τύπου ξεκίνησε τον χαιρετισμό του ο πρόεδρος της ΕΣΗΕΠΗΝ Κ. Κορτεσης , ενώ στο χαιρετισμό του ο αντιπεριφερειάρχης Ν. Καλογερης τόνισε πως ο τοπικός τύπος αποτελεί ζωντανό κύτταρο της κοινωνίας και ότι στα Χανιά υπάρχει πλούσια δημοσιογραφική παράδοση. Ακολούθησε ο δήμαρχος Χανίων Π. Σημανδηρακης που επεσήμανε την αξία της τήρησης της δημοσιογραφικής δεοντολογίας.

Στη σημασία για τη δημοκρατία του τοπικού τύπου στάθηκε στο χαιρετισμό του ο βουλευτής Α. Μαρκογιαννάκης.

Στο κρίσιμο ρόλο των συνδικαλιστών οργάνων των δημοσιογράφων στάθηκε ο πρόεδρος της ΠΟΕΣΥ κ. Τριανταφύλλου, ενώ ακολούθησαν οι χαιρετισμοί του προέδρου του ΕΔΟΕΑΠ, της προέδρου του ΑΠΕ, των Προέδρων Συντακτών από την υπόλοιπη Ελλάδα.