Εκδήλωση φοιτητικής ομάδας Formula Student του Πολυτεχνείου Κρήτης

Μια ξεχωριστή δράση εξωστρέφειας και προβολής του έργου της στο κέντρο της πόλης των Χανίων θα πραγματοποιήσει η φοιτητική ομάδα Formula Student του Πολυτεχνείου Κρήτης (FSTUC).

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση «στο πλαίσιο της εκδήλωσης “FSTUC Open Day”, το αγωνιστικό μονοθέσιο της ομάδας “Talos” θα παρουσιαστεί στο ευρύ κοινό, με στόχο την ανάδειξη της καινοτομίας που ενσωματώνει και τη διασύνδεση της ομάδας με την τοπική κοινωνία.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 17:00, στην Πλατεία “Γιαλί Τζαμί” στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων».