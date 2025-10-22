Εκδήλωση ενημέρωσης για τον Καρκίνο του Μαστού

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η ανοιχτή εκδήλωση που διοργάνωσε την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου στην κεντρική πλατεία της Σητείας η Τοπική Μονάδα Υγείας (ΤοΜΥ) Σητείας της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης με αφορμή τον Μήνα Ευαισθητοποίησης για την Πρόληψη του Καρκίνου του Μαστού.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της 7ης ΥΠΕ Κρήτης «κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, που είχε ως στόχο την ευαισθητοποίηση του πληθυσμού για τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης, πολίτες και γυναίκες της Σητείας ενημερώθηκαν για το Εθνικό Πρόγραμμα Προ-συμπτωματικού Ελέγχου «Φώφη Γεννηματά» για τον Καρκίνο του Μαστού, την αξία της προληπτικής ψηφιακής μαστογραφίας και των παρεχόμενων δωρεάν εξετάσεων από την Πολιτεία σήμερα, στο πλαίσιο του Προγράμματος.

Ο καρκίνος του μαστού αποτελεί τη συχνότερη μορφή καρκίνου στις γυναίκες, τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσμίως. Υπολογίζεται ότι 1 στις 8 γυναίκες θα εμφανίσει τη νόσο κάποια στιγμή στη ζωή της. Ωστόσο, χάρη στις σύγχρονες μεθόδους διάγνωσης και θεραπείας, τα ποσοστά ίασης έχουν αυξηθεί σημαντικά, ιδιαίτερα όταν ο καρκίνος εντοπίζεται σε πρώιμο στάδιο.

Η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση αποτελούν τον σημαντικότερο σύμμαχο κάθε γυναίκας.

η τακτική αυτοεξέταση,

η κλινική εξέταση από ιατρό και

η προληπτική μαστογραφία μετά την ηλικία των 40 ετών —ή νωρίτερα, εφόσον υπάρχει οικογενειακό ιστορικό— είναι καθοριστικά βήματα για τη διατήρηση της υγείας του μαστού.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, οι επαγγελματίες υγείας της ΤοΜΥ Σητείας ενημέρωσαν επίσης το κοινό για τους παράγοντες κινδύνου, τα προειδοποιητικά σημάδια της νόσου και τις διαθέσιμες υπηρεσίες πρόληψης. Παράλληλα, διανεμήθηκαν ενημερωτικά φυλλάδια και ροζ κορδέλες, σύμβολα στήριξης, ελπίδας και αλληλεγγύης προς όλες τις γυναίκες που δίνουν ή έχουν δώσει τη μάχη με τον καρκίνο του μαστού»