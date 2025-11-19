Εκδηλώσεις της Διεθνούς Εταιρείας Φίλων Ν. Καζαντζάκη σε Πανεπιστήμια της Κίνας

Εκδηλώσεις, σε Πανεπιστήμια της Κίνας, με την αιγίδα της Πρεσβείας της Ελλάδος στην Κίνα πρόκειται να διοργανώσει από τις 28/11 έως τις 5/12 η Διεθνής Εταιρεία Φίλων Ν. Καζαντζάκη.

University of International Business and Economics (UIBE)

Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025, 10.00-11.00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Χαιρετισμοί

• Sun Tao, Διευθυντής του Ελληνικού Τμήματος

• Γιώργος Στασινάκης, Επίτιμος Πρόεδρος της Διεθνούς Εταιρείας Φίλων Ν. Καζαντζάκη (ΔΕΦΝΚ)

Ομιλίες

• Κατερίνα Ζωγραφιστού, Πρόεδρος της ΔΕΦΝΚ. Τίτλος ομιλίας: «Νίκος Καζαντζάκης: Από την Κρήτη στην κορυφή της παγκόσμιας διανόησης. Η συμβολή της ΔΕΦΝΚ στη διάδοση του έργου του.»

• Έλενα Αβραμίδου, Μέλος του Δ.Σ. της ΔΕΦΝΚ, Εκτελεστική Διευθύντρια Ελληνικού Κέντρου Σινολογίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Τίτλος ομιλίας: «Ταξιδεύοντας – Κίνα

Συζήτηση με τους φοιτητές

Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025, 13.30

Beijing Foreign Studies University (BFSU)

Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025, 13.30-15.00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Χαιρετισμός

• Que Jianrong, Lecturer, Department of Greek Language and Culture, School of European Languages and Cultures Beijing Foreign Studies University (BFSU)

Προβολή Βίντεο

• «Είμαι λεύτερος», παραγωγή Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη (Μυρτιά Ηρακλείου)

Ομιλίες

• Γιώργος Στασινάκης, Επίτιμος Πρόεδρος της Διεθνούς Εταιρείας Φίλων Ν. Καζαντζάκη (ΔΕΦΝΚ) : Τίτλος ομιλίας: «Απόδοση φόρου τιμής στον μεταφραστή του Ν. Καζαντζάκη, Li Chenggui»

• Κατερίνα Ζωγραφιστού, Πρόεδρος της Διεθνούς Εταιρείας Φίλων Νίκου Καζαντζάκη (ΔΕΦΝΚ) Τίτλος ομιλίας: «Νίκος Καζαντζάκης: Από την Κρήτη στην κορυφή της παγκόσμιας διανόησης. Η συμβολή της ΔΕΦΝΚ στη διάδοση του έργου.»

• Έλενα Αβραμίδου, Μέλος του Δ.Σ. της ΔΕΦΝΚ, Εκτελεστική Διευθύντρια Ελληνικού Κέντρου Σινολογίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τίτλος ομιλίας: «Ταξιδεύοντας – Κίνα»

Συζήτηση με τους φοιτητές

Southwest University

Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

15:00-16:00

Χαιρετισμοί: Δρ Ευγένιος Καλπύρης, Πρέσβης της Ελλάδος στην Κίνα

Εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου

Ομιλίες

• Γιώργος Στασινάκης, Επίτιμος Πρόεδρος της Διεθνούς Εταιρείας Φίλων Ν. Καζαντζάκη (ΔΕΦΝΚ) : Τίτλος ομιλίας: «Απόδοση φόρου τιμής στον μεταφραστή του Ν. Καζαντζάκη, Li Chenggui»

• Κατερίνα Ζωγραφιστού, Πρόεδρος της Διεθνούς Εταιρείας Φίλων Νίκου Καζαντζάκη (ΔΕΦΝΚ) Τίτλος ομιλίας: «Νίκος Καζαντζάκης: Από την Κρήτη στην κορυφή της παγκόσμιας διανόησης. Η συμβολή της ΔΕΦΝΚ στη διάδοση του έργου του.»

• Έλενα Αβραμίδου, Μέλος του Δ.Σ. της ΔΕΦΝΚ, Εκτελεστική Διευθύντρια Ελληνικού Κέντρου Σινολογίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τίτλος ομιλίας: «Ταξιδεύοντας – Κίνα»

16:00-18:00

Προβολή της ταινίας του Γ. Σμαραγδή «Καζαντζάκης»

Shanghai International Studies University (SISU)

Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, 10.00- 12.30

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Χαιρετισμοί

• Yang Ming, Κοσμήτορας της Σχολής Ευρωπαϊκών και Λατινικών Αμερικανικών Σπουδών

• Σπυρίδων Κρητικός, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στη Σαγκάη

• Γιώργος Στασινάκης, Επίτιμος Πρόεδρος της Διεθνούς Εταιρείας Φίλων Ν. Καζαντζάκη (ΔΕΦΝΚ)

Προβολή Βίντεο

• «Είμαι λεύτερος», παραγωγή Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη (Μυρτιά Ηρακλείου)

Ομιλίες

• Hu Jingjing, Διευθύντρια του Τμήματος Νεοελληνικών Σπουδών του SISU. Τίτλος ομιλίας: «Νίκος Καζαντζάκης: ο στενός φίλος των Κινέζων»

• Κατερίνα Ζωγραφιστού, Πρόεδρος της ΔΕΦΝΚ. Τίτλος ομιλίας: «Νίκος Καζαντζάκης: Από την Κρήτη στην κορυφή της παγκόσμιας διανόησης. Η συμβολή της ΔΕΦΝΚ στη διάδοση του έργου του.»

• Έλενα Αβραμίδου, Μέλος του Δ.Σ. της ΔΕΦΝΚ, Εκτελεστική Διευθύντρια Ελληνικού Κέντρου Σινολογίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Τίτλος ομιλίας: «Ταξιδεύοντας – Κίνα»

Ομιλίες από δυο πρωτοετείς φοιτητές