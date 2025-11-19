menu
Πολιτισμός

Εκδηλώσεις της Διεθνούς Εταιρείας Φίλων Ν. Καζαντζάκη σε Πανεπιστήμια της Κίνας

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Εκδηλώσεις, σε Πανεπιστήμια της Κίνας, με την αιγίδα της Πρεσβείας της Ελλάδος στην Κίνα πρόκειται να διοργανώσει από τις 28/11 έως τις 5/12 η Διεθνής Εταιρεία Φίλων Ν. Καζαντζάκη.

University of International Business and Economics (UIBE)

Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025, 10.00-11.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Χαιρετισμοί
• Sun Tao, Διευθυντής του Ελληνικού Τμήματος
• Γιώργος Στασινάκης, Επίτιμος Πρόεδρος της Διεθνούς Εταιρείας Φίλων Ν. Καζαντζάκη (ΔΕΦΝΚ)
Ομιλίες
• Κατερίνα Ζωγραφιστού, Πρόεδρος της ΔΕΦΝΚ. Τίτλος ομιλίας: «Νίκος Καζαντζάκης: Από την Κρήτη στην κορυφή της παγκόσμιας διανόησης. Η συμβολή της ΔΕΦΝΚ στη διάδοση του έργου του.»
• Έλενα Αβραμίδου, Μέλος του Δ.Σ. της ΔΕΦΝΚ, Εκτελεστική Διευθύντρια Ελληνικού Κέντρου Σινολογίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Τίτλος ομιλίας: «Ταξιδεύοντας – Κίνα
Συζήτηση με τους φοιτητές

Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025, 13.30

 

Beijing Foreign Studies University (BFSU)

Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025, 13.30-15.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Χαιρετισμός
• Que Jianrong, Lecturer, Department of Greek Language and Culture, School of European Languages and Cultures Beijing Foreign Studies University (BFSU)
Προβολή Βίντεο
• «Είμαι λεύτερος», παραγωγή Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη (Μυρτιά Ηρακλείου)
Ομιλίες
• Γιώργος Στασινάκης, Επίτιμος Πρόεδρος της Διεθνούς Εταιρείας Φίλων Ν. Καζαντζάκη (ΔΕΦΝΚ) : Τίτλος ομιλίας: «Απόδοση φόρου τιμής στον μεταφραστή του Ν. Καζαντζάκη, Li Chenggui»
• Κατερίνα Ζωγραφιστού, Πρόεδρος της Διεθνούς Εταιρείας Φίλων Νίκου Καζαντζάκη (ΔΕΦΝΚ) Τίτλος ομιλίας: «Νίκος Καζαντζάκης: Από την Κρήτη στην κορυφή της παγκόσμιας διανόησης. Η συμβολή της ΔΕΦΝΚ στη διάδοση του έργου.»
• Έλενα Αβραμίδου, Μέλος του Δ.Σ. της ΔΕΦΝΚ, Εκτελεστική Διευθύντρια Ελληνικού Κέντρου Σινολογίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τίτλος ομιλίας: «Ταξιδεύοντας – Κίνα»
Συζήτηση με τους φοιτητές

 

Southwest University

Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
15:00-16:00
Χαιρετισμοί: Δρ Ευγένιος Καλπύρης, Πρέσβης της Ελλάδος στην Κίνα
Εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου
Ομιλίες
• Γιώργος Στασινάκης, Επίτιμος Πρόεδρος της Διεθνούς Εταιρείας Φίλων Ν. Καζαντζάκη (ΔΕΦΝΚ) : Τίτλος ομιλίας: «Απόδοση φόρου τιμής στον μεταφραστή του Ν. Καζαντζάκη, Li Chenggui»
• Κατερίνα Ζωγραφιστού, Πρόεδρος της Διεθνούς Εταιρείας Φίλων Νίκου Καζαντζάκη (ΔΕΦΝΚ) Τίτλος ομιλίας: «Νίκος Καζαντζάκης: Από την Κρήτη στην κορυφή της παγκόσμιας διανόησης. Η συμβολή της ΔΕΦΝΚ στη διάδοση του έργου του.»
• Έλενα Αβραμίδου, Μέλος του Δ.Σ. της ΔΕΦΝΚ, Εκτελεστική Διευθύντρια Ελληνικού Κέντρου Σινολογίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τίτλος ομιλίας: «Ταξιδεύοντας – Κίνα»
16:00-18:00
Προβολή της ταινίας του Γ. Σμαραγδή «Καζαντζάκης»

 

Shanghai International Studies University (SISU)

Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, 10.00- 12.30
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
Χαιρετισμοί
• Yang Ming, Κοσμήτορας της Σχολής Ευρωπαϊκών και Λατινικών Αμερικανικών Σπουδών
• Σπυρίδων Κρητικός, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στη Σαγκάη
• Γιώργος Στασινάκης, Επίτιμος Πρόεδρος της Διεθνούς Εταιρείας Φίλων Ν. Καζαντζάκη (ΔΕΦΝΚ)
Προβολή Βίντεο
• «Είμαι λεύτερος», παραγωγή Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη (Μυρτιά Ηρακλείου)
Ομιλίες
• Hu Jingjing, Διευθύντρια του Τμήματος Νεοελληνικών Σπουδών του SISU. Τίτλος ομιλίας: «Νίκος Καζαντζάκης: ο στενός φίλος των Κινέζων»
• Κατερίνα Ζωγραφιστού, Πρόεδρος της ΔΕΦΝΚ. Τίτλος ομιλίας: «Νίκος Καζαντζάκης: Από την Κρήτη στην κορυφή της παγκόσμιας διανόησης. Η συμβολή της ΔΕΦΝΚ στη διάδοση του έργου του.»
• Έλενα Αβραμίδου, Μέλος του Δ.Σ. της ΔΕΦΝΚ, Εκτελεστική Διευθύντρια Ελληνικού Κέντρου Σινολογίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Τίτλος ομιλίας: «Ταξιδεύοντας – Κίνα»
Ομιλίες από δυο πρωτοετείς φοιτητές

