Εκδηλώσεις τιµής και µνήµης στην Ασή Γωνιά

Εκδηλώσεις τιµής και µνήµης για την 159η Επέτειο Μνήµης Συµµετοχής Μανιατών στις Κρητικές Επαναστάσεις Ασή Γωνιάς-Μάνης 1866-1869, πραγµατοποιήθηκαν χθες στην Ασή Γωνιά Αποκορώνου, µε τη συµµετοχή αντιπροσωπείας Μανιατών του Ανατολικού ∆ήµου Μάνης, µε την ευκαιρία και της εορτής της ανακοµιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Γεωργίου, στο εορταζόµενο εκκλησάκι του χωριού.

Νωρίς το πρωί τελέστηκε πανηγυρική Θεία Λειτουργία όπου προσφέρθηκε σε όλους κέρασµα µε βραστό κρέας, τυρί και φετινό κρασί, καθώς η 3η Νοεµβρίου, σύµφωνα µε την παράδοση, έχει καθιερωθεί ως ηµέρα δοκιµής των νέων κρασιών.

Οι εκδηλώσεις συνεχίστηκαν µε επιµνηµόσυνη δέηση που τέλεσαν ιερείς της περιοχής, και καταθέσεις στεφάνων τόσο στο Μνηµείο Πεσόντων στην πλατεία του χωριού, όσο και στην ορεινή περιοχή Αγριµοκέρατο, στην πλαγιά της Μαδάρας, πλησίον της µικρής εκκλησίας του Αγίου Ιωάννου του κουµαριώτη που είναι το Μνηµείο Πεσόντων Μανιατών.

Στον χαιρετισµό – καλωσόρισµά του ο δήµαρχος Αποκορώνου Χαράλαµπος Κουκιανάκης τόνισε ότι «στην ευλογηµένη γη της Ασή Γωνιάς όπου η ιστορία συνοµιλεί µε την πίστη στεκόµαστε για να θυµηθούµε, να τιµήσουµε και να ανανεώσουµε µια ιερή υπόσχεση. Την υπόσχεση της ενότητας, της ανιδιοτελούς προσφοράς και της αγάπης προς τον συνάνθρωπο και την πατρίδα. Πέρασε πάνω από ενάµισης αιώνας από τότε που η Κρήτη φλεγόταν για την ελευθερία της. Τότε η φωνή της βοήθειας δεν άργησε να φτάσει από τη Μάνη. Εκείνοι οι Μανιάτες, οι σκληροί των βουνών, οι πιστοί του Σταυρού και της τιµής άφησαν τις οικογένειες τους, τις περιουσίες τους και πέρασαν τη θάλασσα για να σταθούν δίπλα στους Κρητικούς. ∆εν ήρθαν για να δοξαστούν, ήρθαν από αγάπη από πίστη στο Θεό για την ελευθερία. Πολλοί έµειναν εδώ για πάντα, έγιναν ένα µε τη γη της Κρήτης. Έτσι γεννήθηκε ένας δεσµός ιερός της Μάνης και της Κρήτης εδώ στην ένδοξη και φιλόξενη Ασή Γωνιά».

Από µεριάς του ο δήµαρχος Ανατολικής Μάνης Πέτρος Ανδρεάκος υπογράµµισε ότι «για ακόµη µια χρονιά ο Νοέµβρης µάς φέρνει κοντά, εδώ σε αυτόν τον ευλογηµένο τόπο, όπου η φλόγα του αγώνα και η ελπίδα για ελευθερία ζουν ζωντανές µέσα από τη µνήµη µας. Στα χώµατα αυτά που έχουν ποτιστεί µε αίµα ηρώων στεκόµαστε µε δέος, σεβασµό και εθνική υπερηφάνεια Οι πρόγονοί µας Κρήτες και Μανιάτες, έδωσαν τον υπέρτατο αγώνα για την ελευθερία της πατρίδας. ∆εν λογάριασαν κίνδυνο, δεν υπολόγισαν τον θάνατο. Πολέµησαν µε ανδρεία και ψυχή και έγραψαν ιστορία. Η παρουσία µας εδώ σήµερα δεν είναι απλώς µια εθιµοτυπική συµµετοχή σε µια επέτειο. Είναι πράξη µνήµης, τιµής και υπόσχεση ότι δεν θα ξεχάσουµε ποτέ το χρέος µας προς εκείνους που θυσιάστηκαν. Για εµάς τους Μανιάτες, το αντάµωµα στην Ασή Γωνιά έχει χαρακτήρα ιερό. Οι δεσµοί µας µε την Κρήτη είναι δεσµοί βαθιά ριζωµένοι στον χρόνο, ποτισµένοι αιώνες τώρα µε αίµα».

Ο βουλευτής Χανίων της Νέας ∆ηµοκρατίας Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης τόνισε ότι «τιµούµε τη µνήµη των Μανιατών που στάθηκαν στο πλευρό των Κρητικών στις Επαναστάσεις του 1866-1869. Ανθρώπους που πολέµησαν µε γενναιότητα και αυταπάρνηση, γιατί πίστευαν πως ο αγώνας για την ελευθερία είναι κοινός για όλους τους Έλληνες».

Ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής σηµείωσε ότι «βρεθήκαµε στην Ασή Γωνιά να τιµήσουµε τους πεσόντες ήρωες από τη Μάνη µαζί και την Κρήτη που έχυσαν το αίµα τους για τη δική µας ελευθερία».

Κεντρικός οµιλητής στην εκδήλωση ήταν ο υφυπουργός Εθνικής Άµυνας Θανάσης ∆αβάκης, ο οποίος µέσα από µια λεπτοµερή και συγκινητική εξιστόρηση των ιστορικών γεγονότων που έλαβαν χώρα στα ποτισµένα µε αίµα ηρώων χώµατα της Μαδάρας στην Ασή Γωνιά, τόνισε ότι «η σηµερινή µέρα αποτελεί µια µέρα σύµβολο της αγάπης, της φιλίας και των δεσµών που έχουν σφυρηλατηθεί στους εθνικούς αγώνες της Μάνης και της Κρήτης, της Μάνη και της Ασή Γωνιάς. Είµαστε όλοι εδώ όπως κάθε χρόνο για να τιµήσουµε αυτούς τους ανθρώπους στους οποίους οφείλουµε όχι µόνο την ελευθερία µας αλλά την υπερηφάνεια µας και τα εθνικά µας ιδανικά. Παράλληλα τιµούµε τη συµβολή σε όλη αυτή την σχέση Μάνης και Ασή Γωνιάς του Γιάννη Φατσέα, ενός ευαίσθητου ανθρώπου ο οποίος διαπνέεται από τα εθνικά ιδανικά και από την αγάπη του στον τόπο και στις περιοχές που έδωσαν τα πάντα στους εθνικούς αγώνες όπως είναι η Κρήτη και η Μάνη».