menu
13.3 C
Chania
Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΠολιτισμός
Πολιτισμός

Εκδηλώσεις στο Καφέ του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Οι εκδηλώσεις στο Καφέ Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων συνεχίζονται την Παρασκευή 13 και το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου

•Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου:

Ένα απόγευμα με τσάι και κρητικά βότανα στο Café του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων
Το Café του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων προσκαλεί το κοινό σε ένα ξεχωριστό απόγευμα αφιερωμένο στο τσάι και τα κρητικά βότανα, την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026, στις 16:00, στον φιλόξενο χώρο του Μουσείου, στη Χαλέπα.
Η εκδήλωση περιλαμβάνει αφεψήματα από κρητικά βότανα, τα οποία θα συνοδεύονται από γλυκές και αλμυρές γεύσεις εμπνευσμένες από την κουζίνα του Café. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ελεύθερα ροφήματα και εδέσματα, σε μια εμπειρία που συνδυάζει τη γαστρονομία με τη γνώση και την παράδοση.
Καλεσμένος της εκδήλωσης είναι ο Νίκος Ψυλλάκης, παραγωγός και υπεύθυνος του brand “tofíllo”, ο οποίος θα παρουσιάσει συνδυασμούς γνωστών και λιγότερο γνωστών βοτάνων που καλλιεργούνται στον Ομαλό Χανίων, αναδεικνύοντας τις ιδιότητές τους, τα αρώματα και τη σύνδεσή τους με τον κρητικό τόπο.
Η δράση εντάσσεται στον κύκλο εκδηλώσεων- Κρήτη γαστρονομική περιφέρεια της Ευρώπης -που φιλοξενεί θεματικές συναντήσεις γεύσης και πολιτισμού στο Café του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων. Ώρα έναρξης: 16:00, Είσοδος: 15€ / άτομο
Πληροφορίες – Κρατήσεις: 6979526340.

•Το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026, στις 21:00, το Café του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων φιλοξενεί ζωντανή μουσική βραδιά με τον πιανίστα Μιχάλη Κουμουτσάκο.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ερμηνείες γνωστών μελωδιών από την κλασική μουσική, τον μινιμαλισμό, την κινηματογραφική μουσική και έργα του Μάνου Χατζιδάκι, σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μουσική ακρόαση και τη λιτή έκφραση.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ερμηνείες γνωστών μελωδιών από την κλασική μουσική, τον μινιμαλισμό, την κινηματογραφική μουσική και έργα του Μάνου Χατζιδάκι, σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μουσική ακρόαση και τη λιτή έκφραση. Έναρξη: 21:00, Είσοδος:7€
Πληροφορίες κρατήσεις: 6979526340.

 

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum