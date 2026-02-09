Εκδηλώσεις στο Καφέ του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων

Οι εκδηλώσεις στο Καφέ Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων συνεχίζονται την Παρασκευή 13 και το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου

•Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου:

Ένα απόγευμα με τσάι και κρητικά βότανα στο Café του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων

Το Café του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων προσκαλεί το κοινό σε ένα ξεχωριστό απόγευμα αφιερωμένο στο τσάι και τα κρητικά βότανα, την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026, στις 16:00, στον φιλόξενο χώρο του Μουσείου, στη Χαλέπα.

Η εκδήλωση περιλαμβάνει αφεψήματα από κρητικά βότανα, τα οποία θα συνοδεύονται από γλυκές και αλμυρές γεύσεις εμπνευσμένες από την κουζίνα του Café. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ελεύθερα ροφήματα και εδέσματα, σε μια εμπειρία που συνδυάζει τη γαστρονομία με τη γνώση και την παράδοση.

Καλεσμένος της εκδήλωσης είναι ο Νίκος Ψυλλάκης, παραγωγός και υπεύθυνος του brand “tofíllo”, ο οποίος θα παρουσιάσει συνδυασμούς γνωστών και λιγότερο γνωστών βοτάνων που καλλιεργούνται στον Ομαλό Χανίων, αναδεικνύοντας τις ιδιότητές τους, τα αρώματα και τη σύνδεσή τους με τον κρητικό τόπο.

Η δράση εντάσσεται στον κύκλο εκδηλώσεων- Κρήτη γαστρονομική περιφέρεια της Ευρώπης -που φιλοξενεί θεματικές συναντήσεις γεύσης και πολιτισμού στο Café του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων. Ώρα έναρξης: 16:00, Είσοδος: 15€ / άτομο

Πληροφορίες – Κρατήσεις: 6979526340.

•Το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026, στις 21:00, το Café του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων φιλοξενεί ζωντανή μουσική βραδιά με τον πιανίστα Μιχάλη Κουμουτσάκο.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ερμηνείες γνωστών μελωδιών από την κλασική μουσική, τον μινιμαλισμό, την κινηματογραφική μουσική και έργα του Μάνου Χατζιδάκι, σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μουσική ακρόαση και τη λιτή έκφραση. Έναρξη: 21:00, Είσοδος:7€

Πληροφορίες κρατήσεις: 6979526340.