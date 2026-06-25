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Εκδηλώσεις μνήμης στον Πλατανιά

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις τιμής και μνήμης που διοργάνωσε ο Δήμος Πλατανιά στο πλαίσιο των επετειακών δράσεων για την 85η Επέτειο της Μάχης της Κρήτης καθώς και της 130ής Επετείου της Μάχης του Δρομόνερου, σε συνεργασία με τις Δημοτικές Κοινότητες και τους τοπικούς Πολιτιστικούς Συλλόγους, στο Συρίλι, τη Χρυσαυγή και Δρομόνερο Ζυμβραγού.
Συγκεκριμένα, την Κυριακή 14 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε εκδήλωση για την 130ή Επέτειο της Μάχης του Δρομόνερου στο Μνημείο Πεσόντων Δρομόνερου. Προηγήθηκε Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Προφήτη Ελισσαίου και ακολούθησε η τελετή μνήμης με επιμνημόσυνη δέηση και χαιρετισμούς, ενώ ομιλία για τα ιστορικά γεγονότα της περιοχής και τη σημασία της μάχης πραγματοποιήθηκε από τον Αντιπτέραρχο (Ι) ε.α. Αντώνη Καμπιανάκη.
Το απόγευμα της ίδιας μέρας, στο Μνημείο Πεσόντων Συριλίου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση μνήμης για τους πεσόντες της περιοχής, στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων για την 85η Επέτειο της Μάχης της Κρήτης. Το πρόγραμμα περιλάμβανε επιμνημόσυνη δέηση, χαιρετισμούς, ομιλία για τα γεγονότα της περιοχής από τη φιλόλογο Μαρία Γαλανάκη ενώ ακολούθησε απόδοση ριζίτικου τραγουδιού από τους «Αποσπερίτες», η απαγγελία ποιήματος από παιδιά της Κοινότητας Συριλίου και η προβολή της ταινίας «Το Ξυπόλητο Τάγμα».
Την Κυριακή 21 Ιουνίου, στη Χρυσαυγή Βουκολιών πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στο Μνημείο Πεσόντων Χρυσαυγής, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την 85η Επέτειο της Μάχης της Κρήτης. Το πρόγραμμα περιλάμβανε επιμνημόσυνη δέηση, χαιρετισμό από το Δήμαρχο Πλατανιά κ. Μαλανδρακη,
Ομιλία για τα ιστορικά γεγονότα έγινε από τον πρώην πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Χρυσαυγής Εμμανουήλ Ντινιεράκη και ακολούθησε απόδοση ριζίτικου τραγουδιού από τη Ριζίτικη Παρέα Καλλιθέας.

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