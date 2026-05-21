Εκδηλώσεις μνήμης στον Γολγοθά Αγυιάς

Με ιδιαίτερη συγκίνηση και σεβασμό πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 20 Μαΐου 2026 οι εκδηλώσεις μνήμης στο Μνημείο «Γολγοθά» στην Αγυιά, στο πλαίσιο της 85ης επετείου της Μάχης της Κρήτης.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «χαιρετισμό απηύθυνε ο Αντιδήμαρχος Χανίων, Τάσος Αλόγλου, ο οποίος, μεταξύ άλλων, ανέφερε: «Ο Γολγοθάς αποτελεί τόπο ιστορικής μνήμης και θυσίας. Εδώ γράφτηκαν με πόνο και αίμα σελίδες της νεότερης ιστορίας της Κρήτης, όταν δεκάδες συμπατριώτες μας εκτελέστηκαν από τα στρατεύματα κατοχής. Η μνήμη τους παραμένει ζωντανή και αποτελεί διαρκή υπενθύμιση του υψηλού τιμήματος της ελευθερίας».

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η συμμετοχή των μαθητών και των μαθητριών των σχολικών μονάδων της περιοχής, που παρουσίασαν ομιλίες, ιστορικές αναδρομές, τραγούδια και χοροθεατρικά δρώμενα αφιερωμένα στα γεγονότα της Μάχης της Κρήτης και στους ανθρώπους, που θυσιάστηκαν για την ελευθερία.

Ειδικότερα, στην εκδήλωση συμμετείχαν μαθητές του Γενικού Λυκείου Νέας Κυδωνίας, που πραγματοποίησαν ομιλία για τα γεγονότα στην περιοχή, του Γυμνασίου Νέας Κυδωνίας, παρουσιάζοντας χορο – θεατρικό δρώμενο και του 7ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Χανίων, που συμμετείχαν με ιστορική αναδρομή και τραγούδι.

Οι εκδηλώσεις διοργανώθηκαν από τον Δήμο Χανίων με τη συμμετοχή των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων».