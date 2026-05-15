Εκδηλώσεις Μικρασιατών στα Χανιά

Διήμερες εκδηλώσεις διοργανώνει η Αδελφότητα Μικρασιατών Ν. Χανίων το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Μαίου στο Πνευματικό Κέντρο με αφορμή την Άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453 και τη Μικρασιατική Καταστροφή του 1922.

Οπως αναφέρει η πρόεδρος της Αδελφότητας Μικρασιατών, Στέλλα Γκοζάνη-Χαριτάκη, «η Άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453 και η Μικρασιατική Καταστροφή του 1922 αποτελούν δύο από τα πιο τραγικά γεγονότα της ελληνικής ιστορίας, που σημάδεψαν την πορεία του έθνους μας. Μεγάλοι ελληνικοί πληθυσμοί αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις πατρογονικές τους εστίες, τους τόπους όπου είχαν δημιουργήσει ένα ξεχωριστό πολιτισμό. Περνώντας μέσα από «φωτιά και σίδερο», μέσα από τις φλόγες των πολέμων και τις απερίγραπτες βιαιότητες των Οθωμανών κατακτητών εγκαταστάθηκαν σε ελεύθερες ελληνικές περιοχές μεταφέροντας μαζί τους ως πολύτιμο φυλακτό την ορθόδοξη πίστη, την ελληνική εθνική συνείδηση και την πολιτιστική τους παράδοση. Αυτά τα τρία στοιχεία που συγκροτούν μία ενιαία ταυτότητα βοήθησαν τους Έλληνες Κωνσταντινουπολίτες και Μικρασιάτες να ριζώσουν και να δημιουργήσουν μια νέα ζωή είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό.

Η Αδελφότητα Μικρασιατών Ν. Χανίων «Ο Άγιος Πολύκαρπος», θέλοντας να συμβάλει στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και της πολιτιστικής κληρονομιάς διοργανώνει διήμερες εκδηλώσεις στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Μαΐου 2026.

Το Σάββατο 23 Μαΐου και ώρα 20:00 διεξάγεται η μουσική συνάντηση «Μουσικά ακούσματα από τη Μικρά Ασία» με τη συμμετοχή τριών χορωδιών, της Χορωδίας του «Εκπολιτιστικού και Επιμορφωτικού Συλλόγου Ανθούσας Αττικής», της Χορωδίας «ΕΡΩΔΟΙ» της Ένωσης Δαρδανελλιωτών «Άγιος Θεόδωρος» και της Χορωδίας της Αδελφότητας Μικρασιατών Ν. Χανίων «Ο Άγιος Πολύκαρπος», που θα αποδώσουν τραγούδια σχετικά με την Πόλη και τη Μικρά Ασία με συνοδεία λαϊκών οργάνων: στο βιολί ο Γιάννης Χαλκιαδάκης, στο λαούτο ο Γιάννης Σίνης.

Την επόμενη ημέρα, Κυριακή 24 Μαΐου, και ώρα 12:00 ακολουθεί η βράβευση των ποιημάτων και διηγημάτων που διακρίθηκαν στον 1ο Παγκρήτιο Μαθητικο Διαγωνισμό Δημιουργικής Γραφής, τον οποίο συνδιοργάνωσε η Αδελφότητα Μικρασιατών με την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, τον Δήμο Χανίων-ΚΑΜ, τον Δήμο Αποκορώνου, με την υποστήριξη των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Χανίων. Στον διαγωνισμό αυτό μαθητές και μαθήτριες δημοτικών σχολείων, γυμνασίων και λυκείων από όλη την Κρήτη έγραψαν ποιήματα και διηγήματα αντλώντας την έμπνευσή τους από τρία εκθέματα του Μουσείου Μικρασιατικής Μνήμης της Αδελφότητας Μικρασιατών: μία βαλίτσα (που χρησιμοποίησαν οι πρόσφυγες), μία εικόνα του Αγίου Ελευθερίου (που μια οικογένεια έκοψε σε δύο κομμάτια για να τα ενώσουν και πάλι όταν θα ενωνόταν ξανά η οικογένεια στην προσφυγιά), ένα ζεύγος από στέφανα γάμου (που δείχνουν την καθημερινή ζωή στις αλησμόνητες πατρίδες). Στον διαγωνισμό υποβλήθηκαν πολλές συμμετοχές και η επιλογή των διακριθέντων έργων έγινε από Κριτική Επιτροπή, στην οποία συμμετείχαν λογοτέχνες, εκπαιδευτικοί, κριτικοί και πανεπιστημιακοί καθηγητές λογοτεχνίας.

Οι δύο εκδηλώσεις σκοπό έχουν να φέρουν, κυρίως τους νέους, κοντά με τα ιστορικά γεγονότα, να αναδείξουν τα στοιχεία μιας ισχυρής πολιτιστικής παράδοσης, που μπορεί να εμπνέει δημιουργικά, και να εμπνεύσουν το μήνυμα της αντίστασης στη λήθη και στην υποταγή».