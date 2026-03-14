Εκδηλώσεις για την Παγκόσµια Ηµέρα Αφήγησης στο «Comixadiko»

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Οι «Παραµυθάδες της πόλης των Χανίων», σε συνδιοργάνωση µε την Περιφέρεια Κρήτης, το «Chaniartoon» και το «Comixadiko», τιµούν την Παγκόσµια Ηµέρα Αφήγησης µε µια σειρά εκδηλώσεων από την Παρασκευή 20 έως και την Κυριακή 22 Μαρτίου 2026 και προσκεκληµένη την αφηγήτρια Σάσα Βούλγαρη. Συµµετέχουν ακόµα αφηγητές από τα Χανιά και το Ρέθυµνο. Οι δράσεις θα πραγµατοποιηθούν στο Comixadiko, µε θεµατική «Φως µες στο σκοτάδι».
Το φετινό πρόγραµµα περιλαµβάνει:
•Παρασκευή 20 Μαρτίου | 20:00 – 21:30 | Comixadiko Μαραθώνιος Αφηγήσεων | Είσοδος ελεύθερη
– «Ο τυφλός κι ο κυνηγός» (Νότια Αφρική), ∆ηµήτρης Σακκάς.
– «Το παραµύθι της ζωής» (Ανώγεια) «Ο µικρός φοίνικας» (Αφρική), Αµάντα Γεραρχάκη.
– «Τα σηµάδια του φεγγαριού», Ελένη Κωστάκη.
– «Η Αµατεράσου και η Ουρανία Σπηλιά» (Ιαπωνία), Κατερίνα Χρονάκη.
– «Το κοράκι που έκλεψε το φως» (Ινουίτ), Μαρίνα Κωστάκη.
– «Οι Όνας και το φεγγάρι» (Γη του πυρός), Αµαλία Κωτσαδάµ.
– «Αυτός που ξεπουλούσε όνειρα» (Σούφι), Ρούλα Τατσοπούλου.
– «Το χρέος του Αλατανγκάνα» (φυλή Κόνο, Γουινέα, Αφρική), Γιώργος Κανδαράκης
– «Πώς ήρθαν οι ιστορίες στον κόσµο» (Ινδιάνοι Σένεκα), Βάνια Σταµπολάκη.

•Σάββατο 21 Μαρτίου | 20.00-21.00 | Comixadiko Αφήγηση – Με την αφηγήτρια Σάσα Βούλγαρη (κόστος 10 ευρώ).
«Το φως που οδηγεί τα βήµατά µας»: Παλιές ιστορίες των ανθρώπων µας µαθαίνουν τη ζωή και τον εαυτό µας. Το συγκεκριµένο πρόγραµµα αφήγησης απευθύνεται σε ενήλικο κοινό και εφήβους από 14 ετών και αποτελείται από προφορικές παραδοσιακές ιστορίες, θρύλους, µύθους και σύµµεικτο παραδοσιακό υλικό από όλον τον κόσµο, ενώ διανθίζεται µε ιδιαίτερα και πρωτότυπα µουσικά όργανα απ΄ όλον τον κόσµο.

•Κυριακή 22 Μαρτίου | 10:00-15:00 | Comixadiko | Εργαστήρι για ενήλικες µε θέµα «Τα µυστικά του καλού αφηγητή! – Βασικές Τεχνικές» µε τη Σάσα Βούλγαρη (κόστος 30 ευρώ).
Εισαγωγικό σεµινάριο µε βιωµατικό χαρακτήρα µε στόχο να δείξει κάποιες πολύ βασικές τεχνικές της Τέχνης της Έντεχνης Προφορικής Αφήγησης.
∆ήλωση συµµετοχής:https://forms.gle/kaqYLC8fXd4VziAZ7

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

