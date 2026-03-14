Εκδηλώσεις για την Παγκόσµια Ηµέρα Αφήγησης στο «Comixadiko»

Οι «Παραµυθάδες της πόλης των Χανίων», σε συνδιοργάνωση µε την Περιφέρεια Κρήτης, το «Chaniartoon» και το «Comixadiko», τιµούν την Παγκόσµια Ηµέρα Αφήγησης µε µια σειρά εκδηλώσεων από την Παρασκευή 20 έως και την Κυριακή 22 Μαρτίου 2026 και προσκεκληµένη την αφηγήτρια Σάσα Βούλγαρη. Συµµετέχουν ακόµα αφηγητές από τα Χανιά και το Ρέθυµνο. Οι δράσεις θα πραγµατοποιηθούν στο Comixadiko, µε θεµατική «Φως µες στο σκοτάδι».

Το φετινό πρόγραµµα περιλαµβάνει:

•Παρασκευή 20 Μαρτίου | 20:00 – 21:30 | Comixadiko Μαραθώνιος Αφηγήσεων | Είσοδος ελεύθερη

– «Ο τυφλός κι ο κυνηγός» (Νότια Αφρική), ∆ηµήτρης Σακκάς.

– «Το παραµύθι της ζωής» (Ανώγεια) «Ο µικρός φοίνικας» (Αφρική), Αµάντα Γεραρχάκη.

– «Τα σηµάδια του φεγγαριού», Ελένη Κωστάκη.

– «Η Αµατεράσου και η Ουρανία Σπηλιά» (Ιαπωνία), Κατερίνα Χρονάκη.

– «Το κοράκι που έκλεψε το φως» (Ινουίτ), Μαρίνα Κωστάκη.

– «Οι Όνας και το φεγγάρι» (Γη του πυρός), Αµαλία Κωτσαδάµ.

– «Αυτός που ξεπουλούσε όνειρα» (Σούφι), Ρούλα Τατσοπούλου.

– «Το χρέος του Αλατανγκάνα» (φυλή Κόνο, Γουινέα, Αφρική), Γιώργος Κανδαράκης

– «Πώς ήρθαν οι ιστορίες στον κόσµο» (Ινδιάνοι Σένεκα), Βάνια Σταµπολάκη.

•Σάββατο 21 Μαρτίου | 20.00-21.00 | Comixadiko Αφήγηση – Με την αφηγήτρια Σάσα Βούλγαρη (κόστος 10 ευρώ).

«Το φως που οδηγεί τα βήµατά µας»: Παλιές ιστορίες των ανθρώπων µας µαθαίνουν τη ζωή και τον εαυτό µας. Το συγκεκριµένο πρόγραµµα αφήγησης απευθύνεται σε ενήλικο κοινό και εφήβους από 14 ετών και αποτελείται από προφορικές παραδοσιακές ιστορίες, θρύλους, µύθους και σύµµεικτο παραδοσιακό υλικό από όλον τον κόσµο, ενώ διανθίζεται µε ιδιαίτερα και πρωτότυπα µουσικά όργανα απ΄ όλον τον κόσµο.

•Κυριακή 22 Μαρτίου | 10:00-15:00 | Comixadiko | Εργαστήρι για ενήλικες µε θέµα «Τα µυστικά του καλού αφηγητή! – Βασικές Τεχνικές» µε τη Σάσα Βούλγαρη (κόστος 30 ευρώ).

Εισαγωγικό σεµινάριο µε βιωµατικό χαρακτήρα µε στόχο να δείξει κάποιες πολύ βασικές τεχνικές της Τέχνης της Έντεχνης Προφορικής Αφήγησης.

∆ήλωση συµµετοχής:https://forms.gle/kaqYLC8fXd4VziAZ7