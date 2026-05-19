Εκδηλώσεις για τη Μάχη της Κρήτης στην Ι.Μ. Γουβερνέτου και τη Νέα Χώρα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Με την εκδήλωση τιμής στο Μνημείο Πεσόντων της Ιεράς Μονής Γουβερνέτου στο Ακρωτήρι ξεκίνησαν την Κυριακή 17 Μαΐου 2026 οι εκδηλώσεις του Δήμου Χανίων για την 85η Επέτειο της Μάχης της Κρήτης.

Όπως ανακοινώθηκε από τον Δήμο Χανίων «το πρόγραμμα στο Γουβερνέτο περιελάμβανε μεταξύ άλλων επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων. Στον χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, επεσήμανε: «η σημερινή μας παρουσία εδώ, στη Μονή Γουβερνέτου, σε αυτόν τον ιερό τόπο μνήμης αφιερωμένο στη θυσία των κατοίκων του Ακρωτηρίου, ανδρών και γυναικών, που στάθηκαν με απαράμιλλη γενναιότητα απέναντι στην ιστορία, δεν αποτελεί απλώς μια τελετή. Είναι πράξη μνήμης και ευθύνης. Για να θυμόμαστε ότι η γη μας είναι ποτισμένη με θυσίες και ότι η ελευθερία δεν είναι ποτέ δεδομένη». Ο Δήμαρχος Χανίων συμπλήρωσε: «Εδώ, στο δυτικό άκρο της Κρήτης, απλώνεται νοερά η πρώτη γραμμή μιας μάχης που κάλυψε ολόκληρο το νησί, από τα Χανιά μέχρι την τελευταία του άκρη. Και εμείς, 85 χρόνια μετά, στεκόμαστε με σεβασμό και περηφάνια απέναντι σε εκείνους που όρθωσαν το ανάστημά τους στην Ιστορία».

Για τα γεγονότα της περιοχής μίλησε ο πρώην Αντιδήμαρχος Ακρωτηρίου, Νίκος Πλουμιστάκης,, ενώ αναφορές στα γεγονότα της Μάχης της Κρήτης έκαναν επίσης οι μαθητές του Γενικού Λυκείου Ακρωτηρίου, Ξένια Βαζούρα, και Ευάγγελος Στρατουδάκης.

Οι εκδηλώσεις συνεχίστηκαν σε κλίμα συγκίνησης το απόγευμα της Δευτέρας 18 Μαΐου 2026 στο Μνημείο Πεσόντων Κατοίκων Νέας Χώρας, στο λιμανάκι της Νέας Χώρας.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Δήμαρχος Χανίων, ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε:
«Στεκόμαστε σήμερα ενώπιον ενός ιερού τόπου. Ενός τόπου, που δεν περικλείει απλώς ονόματα χαραγμένα στο μάρμαρο, αλλά αγκαλιάζει ψυχές, μνήμες και σιωπές που μιλούν δυνατότερα από κάθε λέξη. Στεκόμαστε με βαθύ σεβασμό, με ευγνωμοσύνη και συγκίνηση μπροστά σε ένα μνημείο, που δεν τιμά απλώς το παρελθόν, αλλά φωτίζει το παρόν και χαράζει το χρέος απέναντι στο μέλλον. Ογδόντα πέντε χρόνια μετά τη Μάχη της Κρήτης, η ιστορική μνήμη δεν ξεθωριάζει, αντίθετα γίνεται πιο επιβλητική, πιο φωτεινή, πιο αναγκαία από ποτέ».

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Δρ. Ιστορίας και Διδάσκων Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, Γιάννης Σκαλιδάκης, με θέμα: «Ο Κρητικός λαός μπροστά στον κατακτητή: Η Μάχη της Κρήτης». Στην εκδήλωση συμμετείχε η Φιλαρμονική του Δήμου Χανίων, ενώ ο Καλλιτεχνικός Σύλλογος Χανίων «Κρητικές Μαδάρες» απέδωσε ριζίτικα τραγούδια»

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

