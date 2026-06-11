Εκδηλώσεις για 100 χρόνια ΕΣΗΕΠΗΝ: Θεμέλιο δημοκρατίας η δημοσιογραφία στην επαρχία

Ως μια ευκαιρία να ξανασυστηθούν οι δημοσιογράφοι της επαρχίας στους πολίτες βλέπει η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου – Ηπείρου – Νήσων (Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν.) τις εκδηλώσεις για τα 100 της χρόνια, που στα Χανιά ξεκινούν το Σάββατο 13 Ιουνίου στο Μεγάλο Αρσενάλι.

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Στα πλαίσια των εκδηλώσεων θα γίνουν ομιλίες για το παρόν και το μέλλον της δημοσιογραφίας, ενώ παράλληλα θα υπάρξει έκθεση για πέντε ημέρες με πρωτοσέλιδα του Χανιώτικου τύπου. Ανάλογη εκδήλωση έγινε και στο Ηράκλειο και θα συνεχιστούν σε όλες τις μεγάλες πόλεις των Περιφερειών που εκτείνει τη δράση της η Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν.

«Με πολύ χαρά καλωσορίζουμε στα Χανιά τους εκπροσώπους της ΕΣΗΕΠΗΝ, μιας μεγάλης Ένωσης των δημοσιογράφων» ανέφερε ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων κ. Νίκος Καλογερής σε συνέντευξη τύπου το μεσημέρι της Πέμπτης. Ο κ. Καλογερής εξήρε τη σημασία του Επαρχιακού τύπου και τη συμβολή του στην ενημέρωση και στην τήρηση και εφαρμογή της δημοκρατίας και πρόσθεσε πως «είναι πάντα πολύτιμη η συμβολή του , ειδικά εδώ στα Χανιά μια περιοχή που θα έλεγα ότι έχει πολύ μεγάλη παράδοση, περισσότερο από ένα αιώνα, παρουσίας του επαρχιακού τύπου. Έχει σημασία να αναδείξουμε και να αναγνωρίσουμε τη σημασία του.»

Στη συνέχεια ο αντιπεριφερειάρχης ευχήθηκε ότι «επειδή τα χρόνια είναι δύσκολα για τον έντυπο τύπο εμείς εδώ στα Χανιά επιμένουμε , είμαστε κλασσικοί εδώ με τον δήμαρχο (Χανίων) παρότι είμαστε στην εποχή της ηλεκτρονικής καταγραφής και δημοσιογραφίας στηρίζουμε την έντυπη ενημέρωση ». Απευθυνόμενος στους Χανιώτες δημοσιογράφους ευχήθηκε « να κρατάτε ψηλά την σημαία της ενημέρωσης και της ευθύνης απέναντι στο κοινό, που σας παρακολουθεί καθημερινά. Από εσάς ενημερώνεται για όλα τα θέματα δεδομένου ότι τα τοπικά θέματα που απασχολούν περισσότερο την κοινωνία από τα μεγάλα και διεθνή δεν μπορούν να έλθουν στον πολίτη, αν δεν φτάσουν από τα δικά σας μέσα. Είστε ακρογωνιαίος λίθος της δημοσιογραφίας και της δημοκρατίας και εύχομαι ότι καλύτερο για τις εκδηλώσεις των 100 σας χρόνων».

Ακολούθως ο δήμαρχος Χανίων κ. Παναγιώτης Σημανδηράκης μίλησε για τις εκδηλώσεις τονίζοντας πως σηματοδοτούν «το κρίσιμο σημείο που βρίσκεται ο έντυπος τύπος αλλά και συνολικά η δημοσιογραφία δεδομένου των πολύ σημαντικών εξελίξεων που υπάρχουν. Για μας ως τοπική αυτοδιοίκηση η παρουσία του ημερήσιου τύπου, η παρουσία των δημοσιογράφων σε τοπική εμβέλεια είναι εξαιρετικά κρίσιμη στα πλαίσια του ελέγχου, της ανάδειξης θεμάτων , προβλημάτων και του διαλόγου που πρέπει να υπάρχει με την ευρύτερη κοινωνία». Πρόσθεσε επίσης ότι η εκδήλωση εορτασμού των 100 χρόνων «θα αποτελέσει μια ακόμα αφορμή να δούμε αυτή τη σχέση, αυτό το ρόλο και από τη μεριά της τοπικής αυτοδιοίκησης να μπορέσει να ενδυναμώσει ακόμα περισσότερο τον ιερό χαρακτήρα που έχει η δημοσιογραφία στο πλαίσιο λειτουργίας της δημοκρατίας. Πάντοτε με προσήλωση στην ανάδειξη της αντικειμενικής είδησης αλλά την ίδια στιγμή στον έλεγχο της εξουσίας σε όποιο επίπεδο και αν βρίσκεται».

Μιλώντας στη συνέντευξη ο πρόεδρος της Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν. κ. Κυριάκος Κορτέσης επεσήμανε πως: «Είναι καιρός οι επαγγελματίες δημοσιογράφοι της Περιφέρειας να ξανασυστηθούμε και σε ότι αφορά τη συλλογική μας εκπροσώπηση και το ποιοι είμαστε ως πρόσωπα σε μια κοινωνία που μπορεί να μας γνωρίζει ως πρόσωπα αλλά δεν γνωρίζει τη σημαντικότητα και την αυθεντικότητα που έχει ο ρόλος μας και τον έλεγχο που ασκούμε όχι μόνο προς αυτούς που ελέγχουμε, αλλά και προς τον έλεγχο που ασκούμε και εμείς οι ίδιοι στους εαυτούς μας στα πλαίσια των κανόνων της δημοσιογραφίας και των κωδίκων δεοντολογίας.»

Κάλεσε τους πολίτες να εμπιστεύονται τους επαγγελματίες δημοσιογράφους αφού είναι αυτοί «που θα παρέχουν αξιόπιστη και έγκυρη ενημέρωση σε μια εποχή που το ίδιο το ζήτημα της ενημέρωσης έχει αναχθεί σε ζήτημα δημοκρατίας. Δεν είναι δημοσιογραφία το Facebooκ, ενδεχομένως τα υπόλοιπα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η δημοσιογραφία παράγεται ως αγαθό μόνο από επαγγελματίες δημοσιογράφους και είναι καλό η κάθε κοινωνία να γνωρίζει ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι ,τι ακριβώς πρεσβεύουν και κυρίως τι αντιπροσωπεύουν.»

Παράλληλα ο κ. Κορτέσης ευχαρίστησε τον κ. Καλογερή και τον κ. Σημανδηράκη για τη συμβολή τους στην πραγματοποίηση των εκδηλώσεων και τους δώρισε συλλεκτικά γραμματόσημα για τα 100 χρόνια της Ένωσης Συντακτών.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στα 70 χρόνια του “Μουσείου Τύπου” της Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν. που λειτουργεί στην Πάτρα στάθηκε η πρόεδρος του κ. Μαρίνα Ριζογιάννη. «Το Μουσείο λειτουργεί από 1957 και ο σκοπός μας είναι η διαφύλαξη των ιστορικών κειμηλίων και των έντυπων μέσων που τεκμηριώνουν την ιστορία της χώρας μας. Μέσα στα αρχεία υπάρχουν 1500 τίτλοι εφημερίδων , 1100 τίτλοι περιοδικών από το 1800 , σπάνιες εκδόσεις του 17ου αιώνα και πολύ σημαντικά τεκμήρια για τα οποία είμαστε πολύ υπερήφανοι. Ανάμεσα τους το χειρόγραφο της 3ης εθνοσυνέλευσης της Τροιζήνας του 1827 όπως και ένα έγγραφο του Θ. Κολοκοτρώνη. Ένας χώρος επισκέψιμος που συνομιλεί με την κοινωνία, φιλοξενεί πάρα πολλές σχολικές δράσεις και αποτελεί και ένα χώρο αναζήτησης του παρελθόντος μας».

Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης το απόγευμα του Σαββάτου στις 6.30 στο Μεγάλο Αρσενάλι στο Ενετικό Λιμάνι έχει ως εξής:

• Καλωσόρισμα από τον πρόεδρο της Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν. Κυριάκο Κορτέση.

• Χαιρετισμοί και προβολή Video.

• Ο Παντελής Χουλάκης, Δημοσιογράφος, Μέλος Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν. θα μιλήσει με θέμα:

“Η ιστορία του Τύπου των Χανίων, από την τουρκοκρατία έως σήμερα”.

• Ο Γιώργος Κουκουράκης, Γενικός Διευθυντής “Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών

Ελευθέριος Βενιζέλος” θα αναπτύξει το θέμα: «Από τα “ Λευκά Όρη” στον

“Κήρυκα” και “Το Θέρισο”: Ο δημοσιογράφος Ελευθέριος Βενιζέλος».

Η Λίλιαν Μήτρου, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέμα: “Τεχνητή

Νοημοσύνη και Δημοσιογραφία. Πληροφόρηση και παρά πληροφόρηση”.

Τον συντονισμό θα κάνει η Βίκυ Παπαδογιαννάκη, δημοσιογράφος, μέλος

Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν.