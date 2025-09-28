menu
Πολιτισμός

Εκδηλώσεις – επισκέψεις από την Ι.Λ.Α.Ε.Κ.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Το πρόγραµµα των δράσεων – εκδηλώσεων για τους επόµενους µήνες έκανε γνωστό η Ιστορική Λαογραφική και Αρχαιολογική Εταιρεία Κρήτης (Ι.Λ.Α.Ε.Κ.). Πιο συγκεκριµένα:

– Σάββατο 27 Σεπτεµβρίου: Επίσκεψη στην Οικία Γιάννη και Μίκη Θεοδωράκη στον Γαλατά Χανίων. Η περιήγηση θα ξεκινήσει στις 11:00 και η είσοδος είναι ελεύθερη.

– Κυριακή 12 Οκτωβρίου: Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο του Σταυρού Ακρωτηρίου µε τα κηρυγµένα αρχαία λατοµεία και τα σπήλαια του «Αγίου Όρους της Κρήτης». Ξενάγηση στο απολιθωµένο δάσος του Σταυρού µε τον καθηγητή ΜΗΧΟΠ Πολυτεχνείου Κρήτης Εµµανουήλ Μανούτσογλου.

– Τετάρτη 12 Νοεµβρίου: Πνευµατικό Κέντρο Χανίων. Εκδήλωση σε συνεργασία µε την Περιφέρεια Κρήτης µε θέµα: «Το Μινωικό Ανακτορικό Κέντρο της Κυδωνίας στην UNESCO». Οµιλήτρια η επίτιµη γενική διευθύντρια Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς,  διευθύντρια Ανασκαφών στον λόφο Καστέλλι και πρόεδρος της Ι.Λ.Α.Ε.Κ. Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη.

– ∆ευτέρα 24 Νοεµβρίου: Μεγάλο Αρσενάλι. ∆ιάλεξη της αρχαιολόγου και ερευνήτριας της Ακαδηµίας Αθηνών Βάννας Μαχαίρα µε θέµα: «Τα γλυπτά του Ασκληπιείου της αρχαίας Λισού».

– Κυριακή 14 ∆εκεµβρίου: Επίσκεψη στα Λαογραφικά Μουσεία του Αποκόρωνα: Γαβαλοχώρι, Κεφαλάς, Βάµος. Ξεναγός µας η αρχαιολόγος και διπλωµατούχος ξεναγός Μαρία Ανδριανάκη.

Θα ακολουθήσουν λεπτοµερείς ανακοινώσεις ανά περίπτωση.

