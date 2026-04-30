ΕΚΑΒ Χανίων: Ανακλήθηκε η παραίτηση του γιατρού

Ανακλήθηκε, σύμφωνα με εργαζόμενους στο ΕΚΑΒ Χανίων, η παραίτηση του μοναδικού γιατρού, έπειτα από συνάντηση στο Νοσοκομείο Χανίων.

Μιλώντας στα «Χανιώτικα νέα» ο εκπρόσωπος της τριμελούς επιτροπής του σωματείου εργαζομένων ΕΚΑΒ, διασώστης, Βαγγέλης Σγουράκης, σημείωσε ότι το ΕΚΑΒ Χανίων παλαιότερα διέθετε τέσσερις γιατρούς και τώρα μόνο έναν και πρόσθεσε, μεταξύ άλλων, ότι μετά από τη συνάντηση εργασίας που έγινε χθες με τον διοικητή του Νοσοκομείου, Γιώργο Μπέα, υπάρχει ανάκληση της παραίτησής του εν όψει νέας συνάντησης.

Από τη μεριά του ο κ. Μπέας μας είπε ότι κατά τη συνάντηση που αφορούσε τη στελέχωση του ΕΚΑΒ, προέκυψε η αισιοδοξία ότι ο γιατρός τελικά δεν θα παραιτηθεί.

*Στα «Χανιώτικα νέα» της Παρασκευής (1 Μαίου) θα δημοσιευτεί αναλυτικό ρεπορτάζ για τις ελλείψεις και τα προβλήματα του ΕΚΑΒ Χανίων που χρήζουν άμεσης επίλυσης.