“Έκατσε” η οικοδοµή και στην Κρήτη το 2025

Σηµαντική µείωση παρουσίασε η οικοδοµική δραστηριότητα στην Κρήτη κατά το έτος 2025, σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Την ίδια στιγµή, η συνολική εικόνα της χώρας δείχνει µια γενικότερη κάµψη για το σύνολο του έτους, παρά το γεγονός ότι ο ∆εκέµβριος έκλεισε µε εντυπωσιακή αύξηση στον όγκο των νέων κατασκευών.

Η ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

Η Κρήτη καταγράφει αισθητή επιβράδυνση στον κατασκευαστικό τοµέα. Εστιάζοντας στον τελευταίο µήνα του έτους (∆εκέµβριος 2025), οι συνολικές εκδοθείσες οικοδοµικές άδειες (ιδιωτικές και δηµόσιες) ανήλθαν σε 319, έναντι 338 τον ∆εκέµβριο του 2024, σηµειώνοντας µείωση 5,6%.

Πολύ µεγαλύτερη, ωστόσο, ήταν η πτώση στα ποιοτικά µεγέθη των κατασκευών: η επιφάνεια των νέων οικοδοµών µειώθηκε κατά 14,1% (στα 67.837 m2), ενώ ο οικοδοµικός όγκος κατέγραψε «βουτιά» της τάξης του 21,1% (στα 250.437 m3) σε σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα του προηγούµενου έτους. Η εικόνα αυτή καθορίστηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου από την Ιδιωτική Οικοδοµική ∆ραστηριότητα, η οποία κινήθηκε στα ίδια ακριβώς πτωτικά επίπεδα.

Συνολικά για την περίοδο Ιανουαρίου – ∆εκεµβρίου 2025, εκδόθηκαν στην Κρήτη 2.997 οικοδοµικές άδειες, παρουσιάζοντας µια µικρή µείωση 1,5% σε σχέση µε τις 3.043 άδειες του 2024. Όµως, η επιφάνεια των κατασκευών µειώθηκε δραστικά κατά 15,1% (στα 553.599 m2), και ο όγκος υποχώρησε κατά 16,9% (στα 2.153.184 m3). Ανάλογη ήταν και η πτώση της ετήσιας ιδιωτικής οικοδοµικής δραστηριότητας στο νησί, η οποία έκλεισε το έτος µε µείωση 18,1% στον όγκο κατασκευής.

ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΑ

Σε επίπεδο επικράτειας, το κλείσιµο του 2025 άφησε ένα µικτό αποτύπωµα. Κατά την περίοδο των δώδεκα µηνών (Ιανουάριος – ∆εκέµβριος 2025), το µέγεθος της Συνολικής Οικοδοµικής ∆ραστηριότητας της χώρας ανήλθε σε 30.199 άδειες, καταγράφοντας µείωση 2,6% σε σύγκριση µε το 2024. Η επιφάνεια συρρικνώθηκε κατά 9,7% (στα 6.574.883 m2) και ο συνολικός όγκος κατά 3,0% (στα 31.043.957 m3). Αντίστοιχα κινήθηκε και η ιδιωτική δραστηριότητα, η οποία το 2025 σηµείωσε µείωση 2,4% στις άδειες, 9,4% στην επιφάνεια και 2,4% στον όγκο.

Ωστόσο, ο ∆εκέµβριος του 2025 αποτέλεσε µια θετική παρένθεση, σώζοντας την παρτίδα της χρονιάς σε ό,τι αφορά τον όγκο των νέων κατασκευών. Συγκεκριµένα, τον ∆εκέµβριο εκδόθηκαν στο σύνολο της χώρας 2.955 οικοδοµικές άδειες (ελαφρά αύξηση 0,9%), οι οποίες αντιστοιχούν σε 695.105 m2 επιφάνειας (µείωση 2,0%). Το εντυπωσιακό στοιχείο του µήνα ήταν η µεγάλη αύξηση του όγκου κατά 17,4%, ο οποίος έφτασε τα 3.381.467 m3.

Η εκτόξευση του συνολικού όγκου τον ∆εκέµβριο οφείλεται ξεκάθαρα στην Ιδιωτική ∆ραστηριότητα, η οποία κατέγραψε αύξηση-ρεκόρ 22,2% στον όγκο (στα 3.308.282 m3) παρά τη µικρή αύξηση των αδειών (+1,8%).

Όσον αφορά τη ∆ηµόσια Οικοδοµική ∆ραστηριότητα, ο ρόλος της παραµένει περιορισµένος. Τον ∆εκέµβριο του 2025 εκδόθηκαν µόλις 19 τέτοιες άδειες σε όλη τη χώρα (ποσοστό 2,2% του συνολικού όγκου), ενώ για το σύνολο του 2025 η συµµετοχή του ∆ηµοσίου στον συνολικό οικοδοµικό όγκο της Ελλάδας διαµορφώθηκε στο 2,8%.