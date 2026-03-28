“Έκατσε” η οικοδοµή και στην Κρήτη το 2025

Παρασκευάς Περάκης
Σηµαντική µείωση παρουσίασε η οικοδοµική δραστηριότητα στην Κρήτη κατά το έτος 2025, σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Την ίδια στιγµή, η συνολική εικόνα της χώρας δείχνει µια γενικότερη κάµψη για το σύνολο του έτους, παρά το γεγονός ότι ο ∆εκέµβριος έκλεισε µε εντυπωσιακή αύξηση στον όγκο των νέων κατασκευών.

Η ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
Η Κρήτη καταγράφει αισθητή επιβράδυνση στον κατασκευαστικό τοµέα. Εστιάζοντας στον τελευταίο µήνα του έτους (∆εκέµβριος 2025), οι συνολικές εκδοθείσες οικοδοµικές άδειες (ιδιωτικές και δηµόσιες) ανήλθαν σε 319, έναντι 338 τον ∆εκέµβριο του 2024, σηµειώνοντας µείωση 5,6%.
Πολύ µεγαλύτερη, ωστόσο, ήταν η πτώση στα ποιοτικά µεγέθη των κατασκευών: η επιφάνεια των νέων οικοδοµών µειώθηκε κατά 14,1% (στα 67.837 m2), ενώ ο οικοδοµικός όγκος κατέγραψε «βουτιά» της τάξης του 21,1% (στα 250.437 m3) σε σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα του προηγούµενου έτους. Η εικόνα αυτή καθορίστηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου από την Ιδιωτική Οικοδοµική ∆ραστηριότητα, η οποία κινήθηκε στα ίδια ακριβώς πτωτικά επίπεδα.
Συνολικά για την περίοδο Ιανουαρίου – ∆εκεµβρίου 2025, εκδόθηκαν στην Κρήτη 2.997 οικοδοµικές άδειες, παρουσιάζοντας µια µικρή µείωση 1,5% σε σχέση µε τις 3.043 άδειες του 2024. Όµως, η επιφάνεια των κατασκευών µειώθηκε δραστικά κατά 15,1% (στα 553.599 m2), και ο όγκος υποχώρησε κατά 16,9% (στα 2.153.184 m3). Ανάλογη ήταν και η πτώση της ετήσιας ιδιωτικής οικοδοµικής δραστηριότητας στο νησί, η οποία έκλεισε το έτος µε µείωση 18,1% στον όγκο κατασκευής.

ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΑ
Σε επίπεδο επικράτειας, το κλείσιµο του 2025 άφησε ένα µικτό αποτύπωµα. Κατά την περίοδο των δώδεκα µηνών (Ιανουάριος – ∆εκέµβριος 2025), το µέγεθος της Συνολικής Οικοδοµικής ∆ραστηριότητας της χώρας ανήλθε σε 30.199 άδειες, καταγράφοντας µείωση 2,6% σε σύγκριση µε το 2024. Η επιφάνεια συρρικνώθηκε κατά 9,7% (στα 6.574.883 m2) και ο συνολικός όγκος κατά 3,0% (στα 31.043.957 m3). Αντίστοιχα κινήθηκε και η ιδιωτική δραστηριότητα, η οποία το 2025 σηµείωσε µείωση 2,4% στις άδειες, 9,4% στην επιφάνεια και 2,4% στον όγκο.

Ωστόσο, ο ∆εκέµβριος του 2025 αποτέλεσε µια θετική παρένθεση, σώζοντας την παρτίδα της χρονιάς σε ό,τι αφορά τον όγκο των νέων κατασκευών. Συγκεκριµένα, τον ∆εκέµβριο εκδόθηκαν στο σύνολο της χώρας 2.955 οικοδοµικές άδειες (ελαφρά αύξηση 0,9%), οι οποίες αντιστοιχούν σε 695.105 m2 επιφάνειας (µείωση 2,0%). Το εντυπωσιακό στοιχείο του µήνα ήταν η µεγάλη αύξηση του όγκου κατά 17,4%, ο οποίος έφτασε τα 3.381.467 m3.
Η εκτόξευση του συνολικού όγκου τον ∆εκέµβριο οφείλεται ξεκάθαρα στην Ιδιωτική ∆ραστηριότητα, η οποία κατέγραψε αύξηση-ρεκόρ 22,2% στον όγκο (στα 3.308.282 m3) παρά τη µικρή αύξηση των αδειών (+1,8%).
Όσον αφορά τη ∆ηµόσια Οικοδοµική ∆ραστηριότητα, ο ρόλος της παραµένει περιορισµένος. Τον ∆εκέµβριο του 2025 εκδόθηκαν µόλις 19 τέτοιες άδειες σε όλη τη χώρα (ποσοστό 2,2% του συνολικού όγκου), ενώ για το σύνολο του 2025 η συµµετοχή του ∆ηµοσίου στον συνολικό οικοδοµικό όγκο της Ελλάδας διαµορφώθηκε στο 2,8%.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

