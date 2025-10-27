menu
25.6 C
Chania
Τρίτη, 28 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΑθλητικά
Αθλητικά

Εκατοντάδες Τούρκοι διαιτητές κατηγορούνται για στοιχηματισμό

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Εκατοντάδες Τούρκοι διαιτητές ποδοσφαίρου, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων σε εθνικό επίπεδο, στοιχηματίζουν σε αγώνες παρά την απαγόρευση, δήλωσε τη Δευτέρα ο πρόεδρος της Τουρκικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (TFF), υποσχόμενος άμεσες κυρώσεις.

Μια εσωτερική έρευνα σε 571 διαιτητές αποκάλυψε ότι «371 έχουν λογαριασμούς στοιχημάτων και 152 στοιχηματίζουν ενεργά», αποκάλυψε σε δελτίο Tύπου ο Ιμπραήμ Χατζιοσμάνογλου, επικεφαλής της ομοσπονδίας.

«Είμαστε αποφασισμένοι να καθαρίσουμε το ποδόσφαιρο από κάθε ίχνος διαφθοράς. Δεν θα κάνουμε καμία εξαίρεση», δήλωσε ο Χατζιοσμάνογλου, προσθέτοντας ότι οι «απαραίτητες κυρώσεις» θα ληφθούν «ήδη από σήμερα», τη Δευτέρα.

Δέκα από τους κατηγορούμενους διαιτητές έβαλαν περισσότερα από 10.000 στοιχήματα, με έναν από αυτούς να φτάνει τα 18.227! 42 διαιτητές πόνταραν ο καθένας σε περισσότερους από 1.000 ποδοσφαιρικούς αγώνες, ανέφερε λεπτομερώς ο επικεφαλής της TFF.

Ο κ. Χατζιοσμάνογλου, σύμφωνα με τον οποίο 22 από τους 371 διαιτητές (7 ρέφερι και 15 βοηθοί) είναι διαιτητές που αγωνίζονται σε εθνικό επίπεδο («ανώτερο επίπεδο»), δεν διευκρίνισε την ταυτότητά τους ούτε ανέφερε εάν υπήρχαν ύποπτοι για στοιχήματα σε αγώνες που διαιτήτευσαν.

Αντιμέτωπη με κατηγορίες για μεροληψία, που διατυπώνονται τακτικά εναντίον Τούρκων διαιτητών, η TFF εμπιστεύτηκε το VAR για αρκετούς αγώνες της Τουρκικής Süper Lig σε ξένους διαιτητές την άνοιξη του 2024.

Τον Φεβρουάριο, ένας ξένος διαιτητής διαιτήτευσε ακόμη και το ντέρμπι της Κωνσταντινούπολης μεταξύ της Γαλατασαράι και της Φενερμπαχτσέ, η οποία εδώ και χρόνια κατηγορεί τους διαιτητές ότι ευνοούν τους αντιπάλους τους.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum