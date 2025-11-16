menu
Ελλάδα

Εκατοντάδες πολίτες στο Πολυτεχνείο την παραμονή της επετείου

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Με ένα λουλούδι στο χέρι εκατοντάδες άνθρωποι επισκέφθηκαν για δεύτερη μέρα το προαύλιο του Πολυτεχνείου, αποτίνοντας φόρο τιμής στους αγωνιστές.

Η Αθήνα έχει μετατραπεί σε φρούριο για τις εκδηλώσεις της 52ης επετείου που θα ολοκληρωθεί με την αυριανή πορεία στην αμερικανική πρεσβεία. Επί ποδός θα βρίσκονται 5.000 αστυνομικοί, που θα συνεπικουρούνται από drones και ελικόπτερα.

Όπως δήλωσαν πολίτες στην κάμερα του ΕΡΤnews που επισκέφθηκαν το Πολυτεχνείο: «Το μήνυμα για τη σημερινή μέρα είναι αγωνιζόμαστε στο δρόμο που μας έδειξε το Πολυτεχνείο. Ήρθαμε να τιμήσουμε τους νεκρούς οι οποίοι έπεσαν για να είμαστε εμείς ελεύθεροι».

Οι μνήμες της εξέγερσης παραμένουν ζωντανές για εκείνους που βίωσαν τα γεγονότα εκείνων των ημερών.

Ο 80χρονος Ανδρέας Σαπουντζάκης δήλωσε: «Ήμουν μαζί με τον κόσμο. Δεν έκανα κάτι ιδιαίτερα. Ότι έκαναν χιλιάδες κόσμος. Παραδείγματος χάριν τρόφιμα. Από εδώ από πίσω ήταν ένα παραθυράκι, κατέβαζαν ένα καλάθι και έβαζαν τρόφιμα, φάρμακα, αυτό βοηθήσαμε με αυτό τον τρόπο».

Δεύτερη μέρα των επετειακών εκδηλώσεων και από το πρωί στο μνημείο του ιστορικού ιδρύματος έχουν κατατεθεί επίσης δεκάδες στεφάνια από εκπροσώπους πολιτικών κομμάτων και από αντιπροσωπίες συλλόγων, σωματείων, ομοσπονδιών και συνδικάτων.

Ο Παύλος Χρηστίδης, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ανέφερε πως: «Είμαστε εδώ για να θυμίσουμε τους αγώνες για τη δημοκρατία. Τους αγώνες για την ελευθερία, τους αγώνες για την κοινωνική ειρήνη και πρόοδο».

Το μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Αρβανιτάκης, τόνισε πως: «Το κόμμα μας τιμά τον ηρωικό ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου, καθώς τιμά επίσης τους νεκρούς και όλους τους αγωνιστές του».

