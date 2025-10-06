menu
22.8 C
Chania
Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΔιεθνή
Διεθνή

Εκατοντάδες νέοι διαδήλωσαν στο Μαρόκο για 9η συνεχόμενη ημέρα

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Εκατοντάδες νέοι βγήκαν στους δρόμους χθες Κυριακή σε πόλεις του Μαρόκου για να αξιώσουν το «τέλος της διαφθοράς» και την «αποχώρηση» του επικεφαλής της κυβέρνησης Αζίζ Αχανούς, την ένατη ημέρα κινητοποίησης συλλογικότητας γνωστής με την ονομασία GenZ 212.

Στην Καζαμπλάνκα (δυτικά), πλήθος συγκεντρώθηκε στη λαϊκή συνοικία Ελ Φίντα, όπου ακούστηκαν συνθήματα όπως «Αχανούς φύγε, δεν σου ανήκει η κυβέρνηση», ή ακόμη «ο λαός θέλει το τέλος της διαφθοράς», σύμφωνα με απευθείας αναμεταδόσεις μαροκινών ΜΜΕ.

Παρόμοια συνθήματα ακούστηκαν στην Τετουάν (βόρεια), όπου επίσης συγκεντρώθηκαν εκατοντάδες νέοι.

Στη Ραμπάτ, η κινητοποίηση ήταν μικρότερη. Περίπου 100 άνθρωποι συμμετείχαν σε κινητοποίηση μπροστά στο κοινοβούλιο, φωνάζοντας συνθήματα όπως «ζήτω ο λαός», «η κυβέρνηση είναι διεφθαρμένη», «στοπ στη διαφθορά».

Από την 27η Σεπτεμβρίου, διαδηλωτές απαιτούν μεταρρυθμίσεις στους τομείς της υγείας και της παιδείας κάθε βράδυ· τις κινητοποιήσεις αυτές οργανώνει συλλογικότητα ονόματι GenZ 212, που εμφανίστηκε πρόσφατα σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης κι είναι άγνωστο μέχρι τώρα τουλάχιστον ποιοι είναι οι ιδρυτές και οι ηγέτες της.

Με πάνω από 185.000 μέλη στην πλατφόρμα Discord, παρουσιάζεται ως οργάνωση «ελεύθερων νέων», χωρίς ξεκάθαρο πολιτικό πρόσημο.

Οι κινητοποιήσεις άρχισαν περί τα μέσα του Σεπτεμβρίου, μετά τον θάνατο, σε δημόσιο νοσοκομείο της Αγαδίρ (νότια), οκτώ εγκύων που είχαν εισαχθεί για να γίνουν καισαρικές τομές.

«Το πρωταρχικό είναι να υπάρξουν μεταρρυθμίσεις στην υγεία και στην παιδεία. Έχουμε συναίσθηση του γεγονότος πως αυτό παίρνει χρόνο, αλλά πρέπει να αρχίσουν κάπου», είπε στο AFP ο Ιμράν, 20 ετών, στο περιθώριο της διαδήλωσης στην πρωτεύουσα.

Αν και η GenZ 212 επιμένει στον ειρηνικό χαρακτήρα των συγκεντρώσεων που οργανώνει, ξέσπασαν βίαια επεισόδια το βράδυ της περασμένης Τετάρτης σε μικρές κοινότητες.

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από χωροφύλακες «σε νόμιμη άμυνα» όταν αποπειράθηκαν να «καταλάβουν εξ εφόδου» σταθμό της χωροφυλακής σε χωριό κοντά στην Αγαδίρ ώστε να αρπάξουν όπλα και πυρομαχικά, σύμφωνα με τις αρχές.

Την επομένη, ο πρωθυπουργός εξέφρασε τη βούληση της κυβέρνησής του να ικανοποιήσει «κοινωνικές διεκδικήσεις» των νέων και τη «διάθεσή του να διεξαγάγει διάλογο».

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum