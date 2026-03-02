menu
Διεθνή

Εκατοντάδες ισραηλινά αεροσκάφη βομβαρδίζουν ταυτόχρονα τον Λίβανο και το Ιράν

Εκατοντάδες ισραηλινά αεροσκάφη εξαπολύουν «αυτή τη στιγμή» ταυτόχρονα πλήγματα στον Λίβανο και στο Ιράν, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, ο ταξίαρχος Εφί Ντεφρίν.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, παράλληλα το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι διεξήγαγε στοχευμένο πλήγμα εναντίον διοικητή της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό.

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού προειδοποίησε πως το κίνημα Χεζμπολάχ του Λιβάνου, που υποστηρίζεται από το Ιράν, θα πληρώσει «υψηλό τίμημα» μετά τα πυρά που εξαπέλυσε εναντίον του Ισραήλ, απαντώντας σε ερώτηση για ενδεχόμενη χερσαία επίθεση στον Λίβανο. «Η Χεζμπολάχ άνοιξε πυρ τη νύχτα. Ήξερε ακριβώς τι έκανε. Την είχαμε προειδοποιήσει και θα πληρώσει υψηλό τίμημα», πρόσθεσε.

«Αυτή τη στιγμή, εκατοντάδες αεροπλάνα της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας πλήττουν ταυτόχρονα (σ)τον Λίβανο και στο Ιράν», είπε ακόμη, προσθέτοντας πως το Ισραήλ «πολεμάει σε πολλαπλά μέτωπα την ίδια στιγμή, στο Ιράν, στον Λίβανο και αλλού».

Πριν από λίγο, το Ισραήλ ανακοίνωσε πως διεξήγαγε στοχευμένο πλήγμα εναντίον διοικητή της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό.

Νωρίτερα, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς είχε δηλώσει πως ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κάσσεμ αποτελεί τώρα «στόχο για εξόντωση» μετά τα πυρά που εξαπέλυσε η συνδεόμενη με το Ιράν οργάνωση εναντίον του Ισραήλ σε αντίποινα για το φόνο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ.

Άλλος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, ο αντισυνταγματάρχης Ναντάβ Σοσάνι, δήλωσε πως το Ισραήλ ενίσχυσε τη στρατιωτική παρουσία του στη δική του πλευρά των συνόρων με τον Λίβανο, αλλά είπε πως δεν υπάρχουν άμεσα σχέδια για χερσαία εισβολή στη γειτονική χώρα.

«Δεν έχουμε διευρύνει την παρουσία μας στο έδαφος μέσα στον Λίβανο», είπε ο Σοσάνι σε διαδικτυακή ενημέρωση των δημοσιογράφων.

