Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου, 2026
Τρίτη Γνώμη

Εκµετάλλευση καιροσκόπων

Χρήστος Πλέσσας
Μιας και η αντιπολίτευση είναι κατακερµατισµένη και δεν µπορεί να τη συµµαζέψει ο Τσίπρας µε την «ΙΘΑΚΗ» του, ούτε και η νεόκοπος κα Καρυστιανού, άγνωστο αν κατευθύνεται από καιροσκόπους, από πολιτικά στελέχη και δηµοσιολόγους του κυβερνώντος κόµµατος κινούµενοι στον ιδεολογικό περίγυρο της δεξιάς, η κατάσταση θα παραµείνει σε ύπνωση.
Τα αντιπολιτευτικά κόµµατα εγκαλούνται να αποφεύγουν τις τοξικές κρίσεις και να µη δηλητηριάζουν τις δηµόσιες συζητήσεις για εξωτερικά θέµατα που ενθαρρύνουν τον Ερντογάν να επεκτείνει την αναθεωρητική στρατηγική του.
Αυτοί που ασχολούνται µε τις πιο πάνω συζητήσεις και συστήνουν αυτοσυγκράτηση είναι όσοι συµβιβάζονται µε τον καιροσκοπισµό για προσωπικό όφελος, που απορρέει από εκµετάλλευση των περιστάσεων, «Οπορτουνιστές» τους λένε, που αξιοποιούν τις πολιτικές συγκυρίες για λογαριασµό τους. Η υποκρισία δεν τους αγγίζει καθόλου.
Κατηγορήθηκε ο Σηµίτης ότι στην κρίση των Ιµίων έδωσε το δικαίωµα στην Τουρκία να µιλήσει για «γκρίζες ζώνες» και το ίδιο βράδυ στη Βουλή προσέφερε τα εύσηµα στις ΗΠΑ. Είπε: «Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των ΗΠΑ για την πρωτοβουλία και την ενέργεια τους» (1/2/96).
Και τούτο διότι εκείνο το βράδυ αποφεύχθηκε σύγκρουση, ενώ από τα έδρανα της βουλής φώναζαν: «είσαι προδότης», παρουσία και του αρχηγού της Ν.∆. Μιλτ. Έβερτ, ο οποίος δεν παρενέβη.
Στελέχη της Ν.∆. και δηµοσιολόγοι µιλούσαν περί Ειδικών ∆ικαστηρίων, να περάσουν Τσίπρας και Κοτζιάς για εθνικό έγκληµα µε τη «Συµφωνία των Πρεσπών» και παρότρυναν τον κόσµο σε συλλαλητήρια, παρέα µε ακροδεξιούς, ότι δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας είναι άγνωστο τι έδωσε και γιατί υπέγραψε το τρίτο µνηµόνιο.
Και όταν µετά το 2019 η Ν.∆. ανέλαβε την εξουσία, ο κ. Πρωθυπουργός κυβίστησε και οι υπουργοί του επισκέπτονταν τη Βόρεια Μακεδονία και συναναστρέφονταν µε τους οµολόγους τους, ξεχνώντας τι έλεγαν για ειδικά δικαστήρια. Κυνικός ο σφετερισµός του πατριωτισµού. Συµπεριφορά, που χαρακτηρίζεται από επιδίωξη απόκτησης και οικειοποίησης πατριωτισµού µε αθέµιτο τρόπο.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

