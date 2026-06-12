Πρόστιμο 4.800 ευρώ επέβαλε στη Δ.Ε.Υ.Α.Χ. το Τμήμα Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων για την απόρριψη σκυροδέματος στην παραλία του Σταυρού.

Έτσι τώρα ο εισπράκτορας του προστίμου κόβει βόλτες (καλοκαιριάτικα…) με ένα άσπρο Αλπακά στον Σταυρό.

Τι μεγαλύτερη απόδειξη από αυτό το πρόστιμο για το ανοσιούργημα που συντελείται στην παραλία της Παχιάς Άμμου με το Αντλιοστάσιο.

Τελειώνει έτσι η απατηλή λάμψη της ματαιοδοξίας των υπευθύνων της ΔΕΥΑΧ.

Και όπως τραγικά προφητεύει και ο ποιητής, «τα ψητά του νεκρόδειπνου δεν πήγαν χαμένα· τα αποτελείωσαν κρύα στο τραπέζι του γάμου».

Βrasso θα πάρουν για να «γυαλίσουν» την πολιτική τους για το περιβάλλον…

Θα «γυαλίσουν» την επιφάνεια με ένα στεγνό και καθαρό πανί και θα αναδείξουν την… απατηλή λάμψη.