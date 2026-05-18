Εισαγγελικό πόρισµα για τις ευθύνες δύο χρόνια από το τραγικό τροχαίο στον Γαλατά

■ Μετά από καταγγελίες σε βάρος επιχείρησης και οδηγού βαν

Απορρίφθηκαν από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Χανίων οι αιτιάσεις συγγενικών προσώπων των τριών νέων που έχασαν τη ζωή τους και της µιας νέας που τραυµατίσθηκε σοβαρά σε τροχαίο δυστύχηµα στο ΒΟΑΚ στο ύψος του Γαλατά τον Αύγουστο του 2024, όταν επέστρεφαν από την εργασία τους σε νυχτερινό κέντρο στα Χανιά.

Η υπόθεση εξετάστηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών µετά από σχετικές αναφορές συγγενικών προσώπων των νεκρών που στρέφονταν σε βάρος οδηγού µικρού τουριστικού λεωφορείου που βρίσκονταν στο σηµείο του συµβάντος αλλά και καταγγελία πολίτη σε βάρος της ιδιοκτησίας του νυχτερινού κέντρου στο οποίο εργάζονταν τα παιδιά.

Στην εισαγγελική απόφαση σηµειώνεται ότι ελήφθησαν ένορκες µαρτυρικές καταθέσεις από συγγενείς των θυµάτων στις οποίες εκφέρονταν αιτιάσεις σε βάρος ενός οδηγού µικρού τουριστικού λεωφορείου για «ανθρωποκτονία από αµέλεια» και «σωµατική βλάβη από αµέλεια».

Σύµφωνα πάντα µε το πόρισµα «ο οδηγός του µικρού τουριστικού λεωφορείου δεν είχε καµία ευθύνη για το συµβάν. Και αυτό γιατί το Ι.Χ. στο οποίο επέβαιναν τα παιδιά εξετράπη της πορεία του, και παρότι ο οδηγός του µικρού τουριστικού λεωφορείου προσπάθησε να αποφύγει τη σύγκρουση, το ΙΧ έπεσε πάνω στην αριστερή γωνία του µικρού τουριστικού λεωφορείου και στη συνέχεια σύρθηκε πάνω στην αριστερή του πλευρά πριν προσκρούσει σε τσιµεντένιο τοιχίο».

Οι εισαγγελικές αρχές ερεύνησαν και την καταγγελία πολίτη σε βάρος του νυχτερινού καταστήµατος στο οποίο εργάζονταν τα τρία παιδιά.

Στον πόρισµα επισηµαίνεται πως «παρά τον χαρακτηρισµό του και ως εργατικό ατύχηµα – γεγονός που ενδεχοµένως επιφέρει αστικές αξιώσεις -, ουδεµία ευθύνη φέρει ανωτέρω ιδιοκτήτης επιχείρησης, διότι είχε διακοπεί οποιοσδήποτε αιτιώδης σύνδεσµος και τόσο οι θάνατοι όσο και ο τραυµατισµός οφείλονται σε έτερα γεγονότα. Ως εκ τούτου, δεν προκύπτει, κατά την κρίση µας, πράξη ή παράλειψη ή αµέλεια του εδώ εγκαλούµενου ή του καταγγελόµενου, η οποία να συνδέεται µε τους θανάσιµους τραυµατισµούς τριών ατόµων και τον σοβαρό τραυµατισµό ενός ακόµα».

Με βάση τα παραπάνω η εισαγγελική πρόταση καταλήγει ότι «απορρίπτουµε εν µέρει» τις αιτιάσεις που αφορούν τον οδηγό του µικρού τουριστικού λεωφορείου αλλά και του ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου.

Λιγότερα τροχαία το 2026

Εν τω µεταξύ, µείωση κατά 61,9% στα τροχαία ατυχήµατα καταγράφηκε στα Χανιά το πρώτο τετράµηνο του 2026 σε σύγκριση µε το αντίστοιχο διάστηµα πέρυσι, σύµφωνα µε τον απολογισµό δράσεων του Τµήµατος Τροχαίας Χανίων.

Οπως αναφέρεται, δεν σηµειώθηκε κανένα θανατηφόρο τροχαίο, ενώ τα σοβαρά τροχαία µειώθηκαν από δύο σε ένα και τα ελαφρά από 17 σε 7. Παράλληλα, οι αστυνοµικοί έλεγχοι αυξήθηκαν κατά περίπου 16%, ενώ πραγµατοποιήθηκαν 45 ενηµερωτικές δράσεις σε σχολεία και φορείς µε τη συµµετοχή 3.870 µαθητών, γονέων και πολιτών.