Εισαγγελία Εφετών: Περαιτέρω έρευνα για το «πόθεν έσχες» του Γιάννη Παναγόπουλου

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Η Εισαγγελία Εφετών Αθηνών αποφάσισε να επαναφέρει από το αρχείο τη δικογραφία που αφορά το πόθεν έσχες του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου, ζητώντας να διερευνηθεί περαιτέρω εάν είχε ή όχι υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης.

Οπως μετέδωσε το ertnews, η εντολή για περαιτέρω έρευνα ανοίγει ξανά τον φάκελο, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα πραγματικά δεδομένα και να διαπιστωθεί αν συντρέχουν λόγοι για συνέχιση της ποινικής διαδικασίας.

Την περαιτέρω προκαταρκτική έρευνα θα διενεργήσει η εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Για την προηγούμενη αρχειοθέτηση ελήφθησαν υπόψη το υπόμνημα των συνηγόρων Παναγόπουλου και η γνωμοδότηση από τη νομική υπηρεσία της ΓΣΕΕ.

Υπενθυμίζεται ότι η δικογραφία που είχε σχηματιστεί αναφορικά με τις παραβιάσεις του νόμου περί πόθεν έσχες, είχε μπει στο αρχείο από την Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος.

Η Αρχή ζητούσε έλεγχο του κ. Παναγοπούλου αλλά και άλλων δύο προσώπων για δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης της πενταετίας 2020-2025 σχετικά με μη δήλωση μεγάλων χρηματικών ποσών.

Στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, σύμφωνα με πληροφορίες, παρέδωσε υπόμνημα παροχής εξηγήσεων για την υπόθεση του πόθεν έσχες. Μετά την μελέτη και αξιολόγηση των στοιχειών από τον Εισαγγελέα, κρίθηκε ότι σε βάρος του ελεγχόμενου δεν προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης της συγκεκριμένης αξιόποινης πράξης και ως εκ τούτου η δικογραφία στάλθηκε στην Εισαγγελία Εφετών προκειμένου να επικυρώσει την αρχειοθέτηση.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews ο κ. Παναγόπουλος είχε υποστηρίξει ότι σύμφωνα με νομοθετικές ρυθμίσεις που έχουν γίνει από διάφορες κυβερνήσεις και από γνωματεύσεις που έχει από κορυφαίους νομικούς, δεν είχε την υποχρέωση να καταθέσει πόθεν έσχες».

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

