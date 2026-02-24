Είναι οι δασµοί αποτελεσµατικοί για τις ΗΠΑ και την Ε.Ε.;

Το 2025 οι εξαγωγές αγαθών (χωρίς τις υπηρεσίες) των ΗΠΑ αυξηθήκαν κατά 5,7% και έφθασαν στα $2.197,5 δισ. έναντι εισαγωγών $3.438,4 δισ. οι οποίες αυξήθηκαν κατά 4,3% διαµορφώνοντας το εµπορικό έλλειµα στα $ 1.240,90 δισ., αυξηµένο κατά 2,1% σε σχέση µε το 2024.

Το 2025 οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών των ΗΠΑ αυξηθήκαν κατά 6,2% και έφθασαν στα $3.432,3 δισ. έναντι εισαγωγών $4.333,8 δις οι οποίες αυξήθηκαν κατά 4,8% διαµορφώνοντας το εµπορικό έλλειµα στα $901,5 δισ., µειωµένο κατά 0,2% σε σχέση µε το 2024.

Τα τεράστια ποσοστά αύξησης του εµπορικού ελλείµατος των προηγούµενων ετών µε την µεγαλύτερη αύξηση µεταξύ 2022-2023 όπου το εµπορικό έλλειµα αυξήθηκε κατά 14,9 % φαίνεται να ανακόπτονται.

Παρόλο που οι δασµοί εισήχθησαν στα µέσα του 2025 φαίνεται ότι ανέκοψαν την άνοδο του εµπορικού ελλείµατος καθώς συµπεριλαµβανόµενου των υπηρεσιών το έλλειµα µειώθηκε κατά 0,2% έναντι του 2024.

Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν των ΗΠΑ ήταν απροσδόκητα αδύναµο για το δ΄ τρίµηνο 2025 (περίπου 1,4%) µετά από 4,4% στο γ΄ τρίµηνο και 3,8% στο β΄ τρίµηνο. Οπότε το ετήσιο εξακολουθεί να είναι πάνω από 2%, αλλά το κλείσιµο της οικονοµικής δραστηριότητας της κυβέρνησης για δυο µήνες ήταν χειρότερο από ό,τι πολλοί ανέµεναν. Φαίνεται ότι οι πολιτικοί των ΗΠΑ προτιµούν να στερήσουν την ανάπτυξη από τον λαό τους για να εξυπηρετήσουν τα κοµµατικά τους συµφέροντα.

Παρόλο αυτά, η παραγωγή ανεβαίνει, η µεταποίηση ανεβαίνει, οι επιχειρηµατικές επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισµό αυξάνονται, οι παραγγελίες και οι αποστολές διαρκών αγαθών αυξάνονται. Το 2026 υπολογίζεται το ποσοστό του ΑΕΠ να είναι πάνω από 4%, το οποίο είναι τεράστιο, αν συγκριθεί µε την Ευρώπη στο 1,2–2%, και το Ηνωµένο Βασίλειο στο 1%.

Η ανάπτυξη του ΑΕΠ µέσω της κατανάλωσης και όλων αυτών των επενδυτικών δαπανών που καταγράφονται είναι ενθαρρυντική όχι µόνο για το παρόν αλλά και για το µέλλον, επειδή µεγάλο µέρος αυτών των επενδύσεων θα ενισχύσει την παραγωγικότητα και κυρίως οι επενδύσεις στην τεχνητή νοηµοσύνη, στις τεχνολογίες νεών υλικών και στην ενέργεια που είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη της τεχνητής νοηµοσύνης.

Οι τιµές της ενέργειας πέφτουν παρά την ταραχή στο Ιράν, αλλά µόλις αυτό τακτοποιηθεί, οι τιµές θα µειωθούν πολύ περισσότερο. Το χρηµατιστήριο είναι ισχυρό, τα κέρδη είναι πολύ ισχυρά και ο δείκτης ανεργίας έπεσε στο 4,3%. Υπάρχει δυναµική στην πλευρά της αύξησης της προσφοράς, όχι µόνο στη ζήτηση οπότε ο πληθωρισµός εξισορροπείτε.

Η απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου για την µερική ανατροπή των δασµών είναι ανησυχητική, όχι τόσο λόγο των πιθανών επιστροφών, αλλά της τάσης που εδραιώνεται στο πολιτικό σύστηµα των ΗΠΑ να υπονοµεύει την ανάπτυξη και τα εργαλεία µείωσης του εµπορικού ελλείµατος των ΗΠΑ προκειµένου να εξυπηρετηθούν κοµµατικά συµφέροντα. Αντί το πολιτικό σύστηµα των ΗΠΑ να υπηρετεί τον λαό, φαίνεται ότι τον χρησιµοποίει για να εξυπηρετεί στενά κοµµατικά συµφέροντα.

Η παραπάνω ανάλυση δείχνει ότι πρέπει να διατηρηθεί το ίδιο ποσό δασµών, απλώς υπό διαφορετική νοµική εξουσία, αλλά σε µικροοικονοµικό επίπεδο, ο αντίκτυπος σε εταιρείες και κλάδους µπορεί να είναι διαφορετικός. Οι δασµοί είναι ένα εργαλείο για να αποκτήσεις δύναµη εκεί που η διπλωµατία αποτυγχάνει να ανατρέψει τον αθέµιτο ανταγωνισµό. Είναι όργανο διαπραγµάτευσης και όχι αυτοσκοπός.

Θα µπορούσαν να µειωθούν οι δασµοί, να µειωθούν τα µη δασµολογικά εµπόδια, να µειωθούν οι κρατικές επιδοτήσεις. Θα το ήθελαν όλοι να είχαν σχεδόν ελεύθερο εµπόριο χωρίς αθέµιτες πρακτικές που δηµιουργούν εµπορικά υπερ πλεονάσµατα σε χώρες όπως την Κίνα ύψους $1,2 τρισ. για το 2025. Η Κίνα κρατάει τεχνητά υποτιµένο το νοµίσµατος. Αυτό το πλεονέκτηµα του τεχνητά υποτιµηµένου νοµίσµατος επέτρεψε στις Κινέζικες εταιρείες να καταλάβουν µερίδιο αγοράς και να αφανίσουν τους ανταγωνιστές τους σε παγκόσµιο επίπεδο. Με µια τέτοια ισοτιµία νοµίσµατος καµία επιχείρηση στον κόσµο δεν µπορεί να ανταγωνιστεί τις φθηνές εξαγωγές της Κίνας.

Άλλη αθέµιτη πρακτική είναι οι κρατικές επιδοτήσεις προς τις κρατικές εξαγωγικές εταιρείες, που τους δίνουν την δυνατότητα να πουλάνε κάτω του κόστους και να διευρύνουν τα µερίδια τους στην παγκόσµια αγορά µε αποτέλεσµα να αναγκάζουν σε χρεοκοπία τους ανταγωνιστές τους στον υπόλοιπο κόσµο. Στο εσωτερικό η Κίνα έχει κεφαλαιακούς ελέγχους ώστε να µην µπορούν οι κινέζοι να εισάγουν από το εξωτερικό ξένα προϊόντα. Επίσης η Κίνα υποχρεώνει τους ξένους επενδυτές να δίνουν την τεχνολογία τους στην Κίνα. Χορηγούν χαµηλότοκα δάνεια και ευνοϊκές αναχρηµατοδοτήσεις δανείων µόνο στις δικές τους εξαγωγικές επιχειρήσεις. ∆εν προστατεύουν τα πνευµατικά δικαιώµατα τα εµπορικά σήµατα κλπ. που η αξία τους υπολογίζεται σε 200-300 δισ. ετησίως κλπ. Όλα αυτά συµβάλουν στην δηµιουργία εµπορικών ελλειµάτων και οδηγούν στο δανεισµό τις ελλειµµατικές χώρες.

Συµφώνα µε τον πίνακα 1 που απεικονίζει την ετήσια εκροή πλούτου µέσω των εµπορικών ελλειµάτων από την ΕΕ και τις ΗΠΑ προς την Κίνα, το 2025 το εµπορικό έλλειµµα των ΗΠΑ µε την Κίνα µειώθηκε κατά $93,4 δισ. σε σχέση µε το 2024 και διαµορφώθηκε στα $202,1 δισ.

Αντίθετα το 2025 το εµπορικό έλλειµα της ΕΕ µε την Κίνα αυξήθηκε κατά 18,48% από €303 δις σε €359 δισ. ∆ηλαδή η µείωση που υπέστησαν οι εξαγωγές της Κίνας από τους δασµούς των ΗΠΑ, η Κίνα τις κατεύθυνε στη ΕΕ το 2025.

Το 2025 οι εξαγωγές της Κίνας προς την ΕΕ σε εξοπλισµό αιολικής ενέργειας εκτινάχθηκαν κατά 65,9%, ενώ οι εξαγωγές ηλεκτρολογικού εξοπλισµού, όπως σταθµοί φόρτισης συνεχούς ρεύµατος (dc) και µπαταρίες αποθήκευσης ενέργειας, αυξήθηκαν κατά 25,4%.

∆υστυχώς η ΕΕ δεν µπορεί να αντιληφθεί ότι ο αθέµιτος ανταγωνισµός της Κίνας, καταστρέφει µέρα µε την µέρα την βιοµηχανία της ΕΕ, που είναι το δυνατό χαρτί της ΕΕ, και επί πλέον αυξάνει την απώλεια πλούτου από την ΕΕ προς την Κίνα µέσω των εµπορικών ελλειµάτων. Η µη χρήση ή η δειλή χρήση από την ΕΕ των δασµών για να πραστατεύσει την βιοµηχανία της από τον αθέµιτο ανταγωνισµό είναι καταστροφική. Αλλά επίσης είναι καταστροφική η µη επιβολή φόρου άνθρακα στις εισαγωγές προϊόντων που έχουν παραχθεί από κάρβουνο, ώστε να αντισταθµίζει το υψηλό κόστος παραγωγής µε πράσινη ενέργεια που αντιµετωπίζει η βιοµηχανία της ΕΕ. Οι ΗΠΑ θα πρέπει µαζί την ΕΕ και µε τους άλλους συµµάχους τους, να λύσουν το πρόβληµα του αθέµιτου ανταγωνισµού στο διεθνές εµπόριο, πριν καταρρεύσουν οι ∆υτικές Βιοµηχανίες. Το κατάφεραν το 1985 µε την συµφωνία της Πλάζας στην τότε απειλή αφανισµού των βιοµηχανιών από τα φθηνά Ιαπωνικά προϊόντα λόγω του αθέµιτου ανταγωνισµού της Ιαπωνίας. Εάν εξαλειφθεί ο αθέµιτος ανταγωνισµός δε θα χρειάζονται πλέον οι δασµοί. Αλλιώς οι δασµοί θα γίνουν δρακόντειοι!

Ακόµα όµως πιο καταστροφική είναι η αδράνεια της ΕΕ και των ΗΠΑ (παρόλο που οι ΗΠΑ άρχισαν να αντιδρούν) στον πόλεµο «πέµπτης γενιάς» που διεξάγεται υβριδικά ως ψυχολογικός πόλεµος µε σκοπό να προκαλεί υπονόµευση του ηθικού των λαών, και να προκαλεί διχασµό και απώλεια συνοχής των λαών, στρέφοντας τα παιδιά ενάντια στους γονείς, το ένα φύλο ενάντια στο άλλο, την µια φυλή ενάντια στην άλλη, ώστε να δηµιουργηθεί η αντίληψη της κατάρρευσης µέσα σε µια κοινωνία που στην πραγµατικότητα εξακολουθεί να λειτουργεί και διαθέτει το δυναµικό που µπορεί να λύσει τα προβλήµατα της.

* Ο Γιώργος Ατσαλάκης είναι Οικονοµολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης Εργαστήριο Επιστηµονικών ∆εδοµένων