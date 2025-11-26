Είναι η Παγκόσµια Συνείδηση το νέο µοντέλο;

Στη Βιοµηχανική εποχή, ρωτούσαν: «Τι µπορεί να παραχθεί;». Στη Ψηφιακή εποχή, το ερώτηµα έγινε «Ποιες πληροφορίες είναι διαχειρίσιµες;». Στην Εποχή της Νοηµοσύνης, το ερώτηµα µετατοπίζεται «Ποια είναι η κατάσταση του ανθρώπινου νου;».

Το 3ο ερώτηµα απαντά ο Dan Brown στο βιβλίο του ‘‘Το µυστικό των µυστικών’’ (9/2025). Το βιβλίο έχει ήδη πουλήσει 80 εκατοµµύρια αντίτυπα. ∆εν σας αποκαλύπτω την πλοκή του, αλλά µόνο ότι περιέχει τις πιο σύγχρονες ανακαλύψεις των νεύρο-επιστηµών. Υπολογίζω ότι εµπνεύστηκε και από το βιβλίο του Larry Dossey «One Mind: Πώς ο Νους µας είναι µέρος µιας ευρύτερης συνείδησης και γιατί έχει σηµασία» (2013). Σήµερα, τα άρθρα και τα βιβλία που αναφέρονται στη συλλογική συνείδηση πολλαπλασιάζονται, ένδειξη ότι οι εξελίξεις στις νεύρο-επιστήµες είναι ταχύτατες.

Σε όλα κυριαρχεί το ερώτηµα ‘‘Είναι οι ανακαλύψεις για την παγκόσµια συνείδηση καταλυτικές ώστε να οδηγήσουν σε νέα µοντέλα διακυβέρνησης;’’.

Ένα νέο µοντέλο;

Από το επιδραστικό πολυσέλιδο άρθρο ‘‘Η οικονοµία της συνείδησης: Το επόµενο σύνορο της ανθρώπινης ανάπτυξης’’ του Γκανέζου Ακαδηµαϊκού, Dr D.K. Boison επέλεξα ένα µικρό απόσπασµα…

«Στην καρδιά της Οικονοµίας της Συνείδησης βρίσκεται µια µετασχηµατιστική ιδέα. Όταν µια κοινωνία καλλιεργεί διαύγεια σκέψης, συναισθηµατική νοηµοσύνη, ψυχολογική ανθεκτικότητα, εστίαση και δηµιουργική φαντασία, παράγει ευηµερία ως αναπόφευκτο αποτέλεσµα υψηλής ποιότητας συνείδησης».

Συνείδηση ​​= κεφάλαιο

Ήρεµα µυαλά αποφασίζουν καλύτερα από τα φοβισµένα.

Εστιασµένα µυαλά καινοτοµούν πιο αποτελεσµατικά από τα αφηρηµένα.

Ισορροπηµένοι ηγέτες κυβερνούν σοφότερα από τους αντιδραστικούς.

Συνοχή = κοινωνικό πλεονέκτηµα

Συνοχή σηµαίνει ευθυγράµµιση στα άτοµα, στις οικογένειες, στους θεσµούς. Κοινωνίες µε υψηλή συνοχή βιώνουν ισχυρότερη εµπιστοσύνη, ταχύτερη συνεργασία, λιγότερες εσωτερικές συγκρούσεις και ενοποιηµένα οράµατα.

∆ηµιουργικότητα = οικονοµική δύναµη

Η φαντασία γίνεται το νέο νόµισµα. Η δηµιουργικότητα δεν είναι ψυχαγωγία. Είναι µια αναπτυξιακή µηχανή. ∆ηµιουργικοί λαοί αναπτύσσουν νέες βιοµηχανίες, λύνουν προβλήµατα µε αντισυµβατικό τρόπο, δηµιουργούν πολιτιστικό κεφάλαιο και προσαρµόζονται ταχύτατα στις παγκόσµιες αλλαγές. Οι µηχανές δεν ονειρεύονται. Η δηµιουργικότητα είναι ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα που δεν αντιγράφεται.

Πρόθεση = αναπτυξιακή δύναµη

Η πρόθεση διαµορφώνει κατευθύνσεις. Τα έθνη αναπτύσσονται προς τις κατευθύνσεις της συλλογικής τους πρόθεσης. ∆ηλαδή, προς την ενότητα ή την διαίρεση, την ειρήνη ή τη σύγκρουση, την καινοτοµία ή τη στασιµότητα. Η συλλογική πρόθεση λειτουργεί σαν κοινή βαρυτική έλξη. Προσελκύει ευκαιρίες ή τις απωθεί. Όταν σε µια χώρα καλλιεργείται συνειδητή πρόθεση -µέσω οράµατος, πολιτισµού, ηγεσίας και πνευµατικής αρµονίας – αποκτά µια αναπτυξιακή δυναµική που δεν εκτροχιάζεται!

Dan Brown: Το µυστικό

των µυστικών

Στις ακροτελεύτιες σελίδες του η ηρωίδα-επιστήµων ισχυρίζεται ότι… «Η έκθεση σε φοβικά γεγονότα όπως, κλιµατική χρήση, πανδηµίες, γενοκτονίες, βιαιοπραγίες µας προετοιµάζει υποσυνείδητα για το θάνατο. Το αποτέλεσµα; Όσο περισσότερο φοβόµαστε, τόσο κλεινόµαστε στον εαυτό µας και στους ασφαλείς µας χώρους. Ταυτόχρονα, επιδεικνύουµε εθνικισµό, ρατσισµό, µη θρησκευτική ανοχή, αγνοούµε εξουσίες, ηθικές αξίες, κλέβοµε, γινόµαστε υλιστές, χρήστες και χάνοµε την περιβαλλοντική µας ευθύνη. Ο λόγος; Αισθανόµαστε ότι ο πλανήτης είναι χαµένη υπόθεση κι όλοι είµαστε καταδικασµένοι. Όσο χειρότερο συµπεριφερόµαστε, τόσο χειρότερα γίνονται τα πράγµατα. Όλα είναι επιστηµονικά αποδεδειγµένα. Το σπουδαιότερο στοιχείο των ερευνών δείχνει ότι τα άτοµα που αψηφούν το θάνατο επιδεικνύουν καλοσύνη, αποδοχή, συνεργασία και φροντίδα για το περιβάλλον. Αυτό σηµαίνει ότι αν απελευθερωθούµε από τον τρόµο του θανάτου, τότε θα ζήσουµε σε ένα αληθινά βελτιωµένο κόσµο. Μια ριζική εσωτερική µεταµόρφωση της συνείδησης µας ίσως να είναι η µόνη ελπίδα για την παγκόσµια κρίση που προκάλεσε το ∆υτικό µηχανιστικό µοντέλο. Τέλος, αν αποδείξουµε ότι η συνείδησή µας επιβιώνει του φυσικού θανάτου, τότε σε ελάχιστες γενιές το µυαλό µας θα λειτουργεί διαφορετικά σε ένα εξαιρετικά ειρηνικό περιβάλλον. Καταστρεπτικές συµπεριφορές θα εξαεριωθούν. Αρκεί µέχρι τότε να µην έχουµε καταστρέψει τη Γη»

Συµπερασµατικά

Η Οικονοµία της Συνείδησης είναι ένα ουτοπικό αναπτυξιακό σύστηµα. Μια αναδιοργάνωση και αναβάθµιση των αξιών, της προόδου, της καινοτοµίας και της ευηµερίας.

Έρευνες δείχνουν η Παγκόσµια Συνείδηση είναι µια πραγµατικότητα στην οποία κοινές σκέψεις, συναισθήµατα και γνώση µοιράζονται.

Είναι επίκαιρη η δήλωση του Nicola Tesla ότι ‘Όταν η επιστήµη αρχίσει να µελετά τα µη φυσικά φαινόµενα θα χρειαστεί µια 10ετία για να κάνει προόδους που δεν έγιναν σε όλους τους αιώνες’.

Το ερώτηµα παραµένει ‘Πόσο πιθανό είναι να υλοποιηθεί η ουτοπία της σύγχρονης µυθοπλασίας την επόµενη µέρα;’