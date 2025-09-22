Εικοσιεπτά νεοσσοί Μαυρόγυπα πέταξαν φέτος στο Εθνικό Πάρκο Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου

Εικοσιεπτά νεοσσοί Μαυρόγυπα που γεννήθηκαν και πέταξαν φέτος στο Εθνικό Πάρκο Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου, προστίθενται στον πληθυσμό του είδους ο οποίος σύμφωνα με τα στοιχεία της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του ΟΦΥΠΕΚΑ παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια σταδιακή αύξηση.

Τα 47 ζευγάρια Μαυρόγυπα που καταγράφηκαν φέτος συνιστούν αριθμό ρεκόρ την τελευταία τριακονταετία για την περιοχή – καθώς τα έτη 2021 και 2023 είχαν εντοπιστεί 36 ζευγάρια ενώ πέρυσι 38 – αύξηση που σύμφωνα με τον ΟΦΥΠΕΚΑ αποδίδεται σε σημαντικό βαθμό στις μακροχρόνιες προσπάθειες που υλοποιούνται στην περιοχή -από τους αρμόδιους φορείς σε Ελλάδα και Βουλγαρία- για τον περιορισμό της θνησιμότητας από ανθρωπογενή αίτια, την εξασφάλιση της διαθεσιμότητας τροφής και τη διαχείριση των ενδιαιτημάτων του. Ειδικότερα μετά την πυρκαγιά τοποθετήθηκαν στο Εθνικό Πάρκο Δαδιάς 15 τεχνητές φωλιές για την υποκατάσταση των θέσεων φωλεοποίησης που καταστράφηκαν αλλά και εκείνων που θα χάνονται σταδιακά λόγω της κατάρρευσης των καμένων δέντρων, ενώ αναμένεται και η εγκατάσταση επιπλέον είκοσι τεχνητών φωλιών για τον Μαυρόγυπα στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE Rhodope Vulture.

Σημειώνεται πως για την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση του είδους, στο προσεχές διάστημα προγραμματίζεται παγίδευση πουλιών -μεταξύ άλλων και νεαρών που γεννήθηκαν φέτος- για την τοποθέτηση πομπών.