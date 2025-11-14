Εικονική δίκη με μαθητές στα Δικαστήρια Χανίων (φωτ. & βίντεο)

Με σοβαρότητα, ωριμότητα και άριστα προετοιμασμένοι οι μαθητές του 6ου Γυμνασίου Χανίων στην “εικονική δίκη” το πρωί της Παρασκευής στα δικαστήρια Χανίων.

Μια υπόθεση παράνομης διακίνησης φωτογραφικού υλικού μέσω διαδικτύου αναβίωσε από τους μαθητές με τη συνδρομή δικαστικών και επαγγελματιών δικηγόρων.

Στην κατάμεστη αίθουσα του Πρωτοδικείου οι μαθητές είχαν μια μοναδική εμπειρία, μαθαίνοντας για τον τρόπο λειτουργίας της δικαιοσύνης αλλά και τις αρνητικές συνέπειες της κακής χρήσης των social media.

Για την ιστορία οι κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι και αποφασίστηκε η παρακολούθηση του πρώτου κατηγορούμενου από την επιμελήτρια ανηλίκων και του δεύτερου να παρακολουθήσει επιμορφωτικά μαθήματα στο ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης.

Η δράση θα παρουσιαστεί τον Ιανουάριο στο Συμβούλιο της Ευρώπης στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για μια δικαιοσύνη φιλική στα παιδιά.