Εικόνες του κόσμου…

Θέα του Γιούκον στον βορειοδυτικό Καναδά

Το εμβληματικό κτήριο του Ναυαρχείου Χέντερσον στο Χονγκ Κονγκ

Αποψη της πόλης Spiez, στην όχθη της λίμνης Thun στη Βέρνη