Εικόνες του κόσμου…

Όχι δεν εξαργυρώνουν το… fuel pass. Οι δικυκλιστές της φωτογραφίας στην Ινδία κάνουν ουρά για να βάλουν βενζίνη φοβούµενοι πιθανή έλλειψη καυσίµων λόγω του πολέµου, µε τον Ajit Solanki να αποτυπώνει για το AP το στιγµιότυπο.

Μια εκτροφέας κρατά την αλπακά Huacaya της, η οποία πηδά, ενώ αξιολογείται στον χώρο των εκθέσεων κατά τη διάρκεια της Εθνικής Έκθεσης της Βρετανικής Εταιρείας αλπακας.

Το Αλπακά (Llama pacos) είναι µηρυκαστικό ζώο της οικογένειας των καµηλιδών της τάξης των αρτιοδακτύλων.

H αστροναύτης της NASA Τζέσικα Μέιρ κουρεύει τον συνάδελφό της, Τζακ Χάθαγουεϊ. Η Μέιρ χρησιµοποιεί µια ηλεκτρική ξυριστική µηχανή συνδεδεµένη µε µια ηλεκτρική σκούπα που συλλέγει τα κοµµένα µαλλιά, προκειµένου να διατηρείται καθαρή η ατµόσφαιρα του σταθµού σε συνθήκες µικροβαρύτητας. Το πλήρωµα του ∆ιεθνούς ∆ιαστηµικού Σταθµού αξιοποιεί επίσης τα Σαββατοκύριακα για να ολοκληρώνει εργασίες καθαρισµού και συντήρησης.