Εικόνες του κόσμου…

Ένας άνδρας παρακολουθεί το διάσηµο κύµα Eisbach του Μονάχου, που χρησιµοποιείται για σέρφινγκ.

Παρασκευή του «bibimbap», ενός παραδοσιακού κορεατικού πιάτου µε λαχανικά, φέτες βοδινού κρέατος, ρύζι και πάστα καυτερής πιπεριάς, στο πλαίσιο του εορτασµού της Ηµέρας των Αγροτών στο Wonju της Νότιας Κορέας.

Τουρίστες ακούνε έναν ταϊλανδέζο ξεναγό κατά την επίσκεψή τους στον Ναό του Σµαραγδένιου Βούδα, γνωστό και ως Wat Phra Kaew, στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης.

Μια γυναίκα απολαµβάνει µια φθινοπωρινή µέρα σε ένα πάρκο σε µια κατοικηµένη περιοχή στη Μόσχα.