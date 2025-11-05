Εικόνες του κόσμου…

Άνθρωποι περπατούν σε µια συννεφιασµένη φθινοπωρινή µέρα στο Bastejkalns στη Ρίγα της Λετονίας.

Ένα σµήνος αποδηµητικών πουλιών πετάει πάνω από την τεχνητή λίµνη GTC Ground στο Χαϊντεραµπάντ του Πακιστάν.

Φαραωνικά αγάλµατα εκτίθενται στη Μεγάλη Σκάλα του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου (GEM) κατά τη διάρκεια της έναρξης λειτουργίας του µουσείου για το κοινό, στη Γκίζα της Αιγύπτου.

Φωτογραφία που διατέθηκε από την Ινδική Οργάνωση ∆ιαστηµικής Έρευνας δείχνει τον πύραυλο LVM3-M5 της ISRO να µεταφέρει τον δορυφόρο επικοινωνιών CMS-03 κατά την απογείωσή του από την εξέδρα εκτόξευσης στο ∆ιαστηµικό Κέντρο Satish Dhawan, στο Σριχαρίκοτ της Ινδίας.