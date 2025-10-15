Εικόνες του κόσμου…

Ένας εργάτης στα περίχωρα της Σριναγκάρ του Κασµίρ συγκοµίζει το φυτό σελόζια (Celosia cristata) που χρησιµοποιείται ως φυτό κήπου και ως µπαχαρικό. Τα λουλούδια, ιδιαίτερα οι κόκκινες ποικιλίες, αποξηραίνονται στον ήλιο και δηµιουργώντας ένα φυσικό, χωρίς χηµικά κόκκινο χρωστικό τροφίµων που χρησιµοποιείται σε πιάτα σπεσιαλιτέ του Κασµίρ.

Γλάροι πετούν στην παραλία Sea View στο Καράτσι του Πακιστάν.

Άνθρωποι επισκέπτονται το Casco Viejo κατά τη δύση του ηλίου στην Πόλη του Παναµά.

Άνθρωποι κάθονται κατά µήκος µιας λεωφόρου µε φθινοπωρινό φύλλωµα, στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας.