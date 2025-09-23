Εικόνες του κόσμου…

Μπανγκόκ, Ταϊλάνδη

Ένα πολύχρωµο tuk tuk περιµένει υποµονετικά πελάτες σε εµπορική γειτονιά της Μπανγκόκ.

Ανόι, Βιετνάµ

Μια γυναίκα διαλέγει γκρέιπφρουτ στην Ανόι, την ώρα που το Βιετνάµ γιορτάζει την κορυφαία µηνιαία επίδοση στις εξαγωγές φρούτων και λαχανικών – δείχνοντας ότι οι «µικρές» κινήσεις στις τοπικές αγορές έχουν παγκόσµιο αντίκτυπο.

Αγία Πετρούπολη, Ρωσία

Πίνακες του δρόµου µε φιγούρες και ζωάκια προσελκύουν το βλέµµα των περαστικών στη Νιέβσκι Προσπέκτ της Αγίας Πετρούπολης, σε µια πόλη που η τέχνη ξεχειλίζει πέρα από τα µουσεία.

Φόρµπι, Βρετανία

Στο φθινοπωρινό ηµερολόγιο της φύσης, οι κόκκινοι σκίουροι γράφουν τη δική τους ανθεκτική ιστορία. Αν και απειλούµενοι, κάνουν την εµφάνισή τους στη Φόρµπι, µε φουντωτές ουρές και γεµάτα αποθέµατα για τον χειµώνα.