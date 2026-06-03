Εικόνες απείρου κάλους στην οδό ∆ηµακοπούλου

Εικόνες απείρου κάλλους στην οδό ∆ηµακοπούλου πίσω από τις παλιές φυλακές. Ένας σωρός απορρίµµατα “διάνθιζαν” τον δρόµο χθες το µεσηµέρι. Απαράδεκτη κατάσταση και για λόγους υγιεινής αλλά και αισθητικής. Την ίδια στιγµή οι διπλανοί κάδοι ήταν άδειοι…