Εικαστική συνάντηση στο Κοντοµαρί

Στις 17 Αυγούστου εγκαινιάστηκε, στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Κοντοµαρί (∆ήµος Πλατανιά), µια πολύ ενδιαφέρουσα εικαστική συνάντηση. Πρόκειται για την έκθεση αγιογραφίας, µαρκετερί και ζωγραφικής των Κωνσταντίνου Ντουντουλάκη, Γεωργίου Ντουντουλάκη και Καίτης (Κέητ) Ντουντουλάκη, αντίστοιχα.

Είναι οι στιγµές που αλλάζουν τα πάντα µε χρώµατα και µηνύµατα αισιοδοξίας. Είναι η έκφραση των δυνάµεων και δυνατοτήτων κάθε ανθρώπου. Είναι η υπόσχεση του «Θα είµαι εδώ» που γράφει τη δική της ιστορία, µέσα από την άνθηση ταλέντων και δεξιοτήτων, έµπνευσης και οράµατος. Όλα αυτά περικλείονται στη φιλόξενη αίθουσα που κάποτε ήταν αποθήκη του τοπικού Γεωργικού Συνεταιρισµού και σήµερα δείχνει το πώς η σιωπή µπορεί να µετατρέπεται σε τραγούδι.

Ο Κώστας Ντουντουλάκης αγιογραφεί εδώ και πολλά χρόνια, αφού µαθήτευσε σε εργαστήρια αγιογραφίας της τοπικής αυτοδιοίκησης και ενοριών. Στην έκθεση αυτή συµµετέχει µε λίγα επιλεγµένα έργα του που αντικατοπτρίζουν τη διαδροµή που µέσα από τη βυζαντινή τεχνοτροπία,αλλά και µέσα από τις επιρροές της Κρητικής Σχολής και µεγάλων ευρωπαίων καλλιτεχνών που καταπιάστηκαν µε θέµατα θεολογικά, µε πρώτο τον ∆οµήνικο Θεοτοκόπουλο. Στην ίδια έκθεση παραθέτει και ένα πολύ ενδιαφέρον έργο naive τεχνοτροπίας, µε χρωµατικά και τεχνικά χαρακτηριστικά του λαογραφικού µας πλούτου.

Ο Γιώργος Ντουντουλάκης µυήθηκε στη µαρκετερί από τη σύζυγό του Κέητ, η οποία και µετέφραζε για κείνον, από τη γαλλική γλώσσα, όλα τα σχετικά µε αυτή την εικαστική τεχνική. Τα έργα του, µικρών διαστάσεων ως επί το πολύ, εκπροσωπούν το άψογο και καλαίσθητο αποτέλεσµα µιας αφοσιωµένης εργασίας. Με φόντο τα χρώµατα του ξύλου, ένα περίτεχνο και δύσκολο είδος ψηφιδωτού ανθίζει και αναδεικνύει τη λαµπρή ωραιότητα της απλότητας.

Η Κέητ Ντουντουλάκη παρουσιάζει, όπως και ο Γιώργος, για πρώτη φορά ζωγραφικά έργα της, συγκεκριµένα ελαιογραφίες σε καµβά. Τα ιδιαίτερα υποβλητικά έργα της µε θέµα τον θαλάσσιο βυθό, συνθέτουν µια δυναµική ενότητα και καθηλώνουν τη µατιά του επισκέπτη.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοντοµαρί (Πρόεδρος: Αντώνης Ακρωτηριανάκης), µια οµάδα νέων ανθρώπων που συνεργάζονται αρµονικά µε τη στήριξη παλαιότερων µελών του Συλλόγου και του συνόλου των κατοίκων της περιοχής, πραγµατοποίησε και εξακολουθεί να πραγµατοποιεί πολύ σηµαντικά βήµατα. Το Κοντοµαρί, πέρα από εµβληµατικός µαρτυρικός τόπος, σήµερα δείχνει τον δρόµο για διεκδίκηση και επανάκτηση µιας αειφόρου ζωής στην περιφέρεια. Αυτό το πρότυπο που διαµορφώνεται µε πολύ µόχθο, είναι είναι φορέας κρίσιµων µηνυµάτων και για άλλες, ιδιαίτερα χειµαζόµενες περιοχές του ∆ήµου Πλατανιά αλλά και ολόκληρου του νοµού. Όσα πλήγµατα επέφεραν στην ορεινή ύπαιθρο άδικοι νόµοι και σχεδιασµοί, µε κύριο το κλείσιµο των σχολείων, χρειάζεται να επουλωθούν µε προοπτικά αντισταθµιστικά µέτρα και παροχή κινήτρων που θα κρατήσουν τους νέους στον τόπο τους, αντί να τους ωθούν σε µια άσκοπη και µε πολύ βαρύ τίµηµα κεντροµόλο διαδροµή.

Αξίζουν θερµά συγχαρητήρια σε όλους όσοι διοργανώνουν και συµµετέχουν σε αυτές τις ποικιλόµορφες εκδηλώσεις πολιτισµού. Η πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση θα παραµείνει ανοικτή για το κοινό µέχρι και τις 17 του Σεπτέµβρη.