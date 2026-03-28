menu
13.4 C
Chania
Σάββατο, 28 Μαρτίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΠολιτισμός
Διαδρομές

Εικαστική έκθεση στα Χανιά: «Το Δ των Δικαιωμάτων»

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Εικαστική έκθεση µε τίτλο «Το ∆ των ∆ικαιωµάτων» θα παρουσιαστεί στο Πνευµατικό Κέντρο Χανίων, από τη ∆ευτέρα 30 Μαρτίου ως την Μ. Πέµπτη 9 Απριλίου, µε ελεύθερη είσοδο.

Η έκθεση «Το ∆ των ∆ικαιωµάτων», που διοργανώνεται από τον Σύλλογο Φίλων Θεάτρου Χανίων και το ∆ίκτυο για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού µε την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης – Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, δηµιουργήθηκε µε αφορµή τη συµπλήρωση 20 χρόνων λειτουργίας του ∆ικτύου για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού, αναδεικνύοντας τη φωνή των παιδιών µέσα από µια πρωτότυπη διαδικασία συνδηµιουργίας.
Στο πλαίσιο αυτό, 47 καταξιωµένοι εικονογράφοι παιδικού βιβλίου συνεργάστηκαν µε µαθητές και µαθήτριες από περισσότερα από 130 σχολεία σε όλη την Ελλάδα, δηµιουργώντας έναν ζωντανό καλλιτεχνικό διάλογο ανάµεσα σε επαγγελµατίες δηµιουργούς και παιδιά.

Κεντρικό στοιχείο της έκθεσης αποτελεί το ελληνικό γράµµα «∆», αρχικό της λέξης «∆ικαίωµα». Τα έργα είναι εµπνευσµένα από τη Σύµβαση του ΟΗΕ για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού, µε ιδιαίτερη έµφαση στην ταυτότητα, την ελευθερία της έκφρασης και τη συµµετοχή.
Η έκθεση παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (24 Μαΐου – 20 Ιουνίου 2025), µε ελεύθερη είσοδο και παράλληλες εκπαιδευτικές δράσεις, προσελκύοντας 700 επισκέπτες και 500 µαθητές και µαθήτριες µε τα σχολεία τους.
Η κεντρική εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη 1 Απριλίου στις 18:30.
Στα πλαίσια της έκθεσης, ο διευθυντής του ∆ικτύου για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού και διακεκριµένος συγγραφέας Πάνος Χριστοδούλου θα υλοποιήσει εκπαιδευτικό πρόγραµµα για µαθητές και µαθήτριες Ε΄ και Στ΄ ∆ηµοτικού από την ∆ευτέρα 30 Μαρτίου ως και την Πέµπτη 2 Απριλίου.
Ο Πάνος Χριστοδούλου γεννήθηκε το 1972 στην Αθήνα. Σπούδασε Νοµικά στο Πανεπιστήµιο Αθηνών και Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα στο Πανεπιστήµιο του Λονδίνου.  Έχει εργαστεί ως δηµοσιογράφος στην εφηµερίδα ΤΑ ΝΕΑ, ήταν διευθυντής του Ελληνικού Συµβουλίου για τους Πρόσφυγες και έχει συνεργαστεί µε διάφορους φορείς στην Ελλάδα και στην Ευρώπη σε θέµατα ανθρωπίνων δικαιωµάτων.
Σήµερα είναι διευθυντής του ∆ικτύου για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού. Είναι επίσης βραβευµένος συγγραφέας παιδικών βιβλίων.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum