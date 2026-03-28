Εικαστική έκθεση στα Χανιά: «Το Δ των Δικαιωμάτων»

Εικαστική έκθεση µε τίτλο «Το ∆ των ∆ικαιωµάτων» θα παρουσιαστεί στο Πνευµατικό Κέντρο Χανίων, από τη ∆ευτέρα 30 Μαρτίου ως την Μ. Πέµπτη 9 Απριλίου, µε ελεύθερη είσοδο.

Η έκθεση «Το ∆ των ∆ικαιωµάτων», που διοργανώνεται από τον Σύλλογο Φίλων Θεάτρου Χανίων και το ∆ίκτυο για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού µε την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης – Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, δηµιουργήθηκε µε αφορµή τη συµπλήρωση 20 χρόνων λειτουργίας του ∆ικτύου για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού, αναδεικνύοντας τη φωνή των παιδιών µέσα από µια πρωτότυπη διαδικασία συνδηµιουργίας.

Στο πλαίσιο αυτό, 47 καταξιωµένοι εικονογράφοι παιδικού βιβλίου συνεργάστηκαν µε µαθητές και µαθήτριες από περισσότερα από 130 σχολεία σε όλη την Ελλάδα, δηµιουργώντας έναν ζωντανό καλλιτεχνικό διάλογο ανάµεσα σε επαγγελµατίες δηµιουργούς και παιδιά.

Κεντρικό στοιχείο της έκθεσης αποτελεί το ελληνικό γράµµα «∆», αρχικό της λέξης «∆ικαίωµα». Τα έργα είναι εµπνευσµένα από τη Σύµβαση του ΟΗΕ για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού, µε ιδιαίτερη έµφαση στην ταυτότητα, την ελευθερία της έκφρασης και τη συµµετοχή.

Η έκθεση παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (24 Μαΐου – 20 Ιουνίου 2025), µε ελεύθερη είσοδο και παράλληλες εκπαιδευτικές δράσεις, προσελκύοντας 700 επισκέπτες και 500 µαθητές και µαθήτριες µε τα σχολεία τους.

Η κεντρική εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη 1 Απριλίου στις 18:30.

Στα πλαίσια της έκθεσης, ο διευθυντής του ∆ικτύου για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού και διακεκριµένος συγγραφέας Πάνος Χριστοδούλου θα υλοποιήσει εκπαιδευτικό πρόγραµµα για µαθητές και µαθήτριες Ε΄ και Στ΄ ∆ηµοτικού από την ∆ευτέρα 30 Μαρτίου ως και την Πέµπτη 2 Απριλίου.

Ο Πάνος Χριστοδούλου γεννήθηκε το 1972 στην Αθήνα. Σπούδασε Νοµικά στο Πανεπιστήµιο Αθηνών και Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα στο Πανεπιστήµιο του Λονδίνου. Έχει εργαστεί ως δηµοσιογράφος στην εφηµερίδα ΤΑ ΝΕΑ, ήταν διευθυντής του Ελληνικού Συµβουλίου για τους Πρόσφυγες και έχει συνεργαστεί µε διάφορους φορείς στην Ελλάδα και στην Ευρώπη σε θέµατα ανθρωπίνων δικαιωµάτων.

Σήµερα είναι διευθυντής του ∆ικτύου για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού. Είναι επίσης βραβευµένος συγγραφέας παιδικών βιβλίων.