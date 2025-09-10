menu
Πολιτισμός

Εικαστική έκθεση: “Χρώματα αγάπης σε τόπους ονείρων”

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Εικαστική έκθεση της Μαρίας Άιραμ θα πραγματοποιηθεί στον Ναό του Αγίου Ρόκκου από  10 έως 21 Σεπτεμβρίου 2025 . Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου στις 19:00.
Όπως αναφέρεται στο σημείωμα της έκθεσης η Μαρία Άιραμ, με τη νέα της εικαστική πρόταση, “Χρώματα αγάπης σε τόπους ονείρων”, προσκαλεί τον επισκέπτη «όχι απλώς να δει έργα, αλλά να διαβεί το κατώφλι ενός άλλου τρόπου ύπαρξης — εκεί όπου το φως, η σιωπή και η μνήμη δεν περιγράφονται, αλλά βιώνονται».
«Ο χώρος: ο ιστορικός Ναός του Αγίου Ρόκκου στη Σπλάντζια Χανίων.  Ένας τόπος όπου η πέτρα κουβαλά την ανάσα του χρόνου και όπου κάθε εικαστική πράξη γίνεται διάλογος με το παρελθόν και το αιώνιο.
Σε αυτόν τον χώρο, η δημιουργός θα ξεδιπλώσει μια ενιαία εμπειρία ζωής και τέχνης — μια πορεία ανάμεσα σε χρώματα, λέξεις και υφές, που δεν στοχεύουν στην εντύπωση αλλά στη μετατόπιση».
Η έκθεση θα περιλαμβάνει: Ζωγραφικά έργα με μικτές τεχνικές , ποιητικά τοπία  και συμβολικές εγκαταστάσεις .
Μια νέα, κεντρική δημιουργία με τίτλο “Τεχνητή Νοημοσύνη”, ως αναστοχασμός για τη λέξη, τη μνήμη και τη μηχανική σκέψη
«Παρεμβάσεις στον εσωτερικό και εξωτερικό χώρο, που θα μετατρέψουν τον ναό σε ένα ενδιάμεσο πεδίο, όπου όλα μπορεί να ειπωθούν χωρίς φωνή.  Η Μαρία Άιραμ δεν δημιουργεί εικόνες, αλλά συνθήκες συνάντησης. Μετατρέπει την καλλιτεχνική πράξη σε σιωπηλή αντίσταση, και κάθε έργο σε παράθυρο προς μια δυνατότητα.
Όπως λέει η ίδια: «Η τέχνη μου είναι μνήμη που χορεύει με τη σιωπή – μια σιωπηλή εξέγερση μέσα στον θόρυβο των βεβαιοτήτων. Δεν δημιουργώ για να δείξω κάτι, αλλά για να μας θυμίσω τι έχουμε ξεχάσει.»
Ώρες λειτουργίας της έκθεσης: 11:00 – 14:00 & 19:00 – 21:00 (καθημερινά και Κυριακές) . Είσοδος ελεύθερη.

