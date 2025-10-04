Εικαστικές «∆ιαθλάσεις µνήµης» στην έκθεση της Ευ. Βολακάκη

Ατοµική έκθεση της Ευαγγελίας Ε. Βολακάκη µε τίτλο «∆ιαθλάσεις µνήµης» θα παρουσιαστεί στην έκθεση «ALI Galleria d’ Arte» (Αποκορώνου 120-122).

Η έκθεση θα εγκαινιαστεί τη ∆ευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025 στις 19:00 και θα διαρκέσει έως τις 17 Οκτωβρίου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση η έκθεση είναι εµπνευσµένη από προσωπικό φωτογραφικό υλικό της ζωγράφου µε βασικό θέµα τις αντανακλάσεις του φωτός κάτω από το νερό, πάνω στο ανθρώπινο σώµα και τα υποβρύχια τοπία.

Την έκθεση έχουν επιµεληθεί εικαστικά οι Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος και Αυγή Ι. Αµπελικάκη.

Ώρες λειτουργίας της έκθεσης:

– ∆ευτέρα έως Σάββατο 10:00 -13:00 και 18:00 έως 21:00.

– Κυριακή 19:00 – 21:30. Είσοδος ελεύθερη.