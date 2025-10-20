Ειδύλλιο στις διακοπές

Από τη µέρα που έφυγε η αγαπηµένη του τελειώνοντας τις καλοκαιρινές της διακοπές στο νησί του, από κείνη τη βραδιά ξενυχτούσε καθισµένος σ’ ένα βράχο στην κορυφή του µεσαίου µικρού λόφου στην αγαπηµένη τους παραλία αναπολώντας τις υπέροχες στιγµές που έζησε µαζί της τις δύο βδοµάδες που κράτησε το ειδύλλιό τους.,

Πόσες µέρες ήταν εκείνες που πήγαινε ανελλιπώς κάθε απόβραδο κι έφευγε από κει µόλις πρόβαινε η ροδόπεπλη αυγούλα δεν θυµότανε ακριβώς. Σιγοτραγουδώντας δε έπαιρνε τον δόµο του γυρισµού έχοντας ριζωµένη στα µύχια της ψυχής του την ελπίδα ότι το ερχόµενο καλοκαίρι θα ξαναγυρίσει στην ερωτική τους φωλιά… άλλωστε, πριν φύγει τον διαβεβαίωνε κάθε φορά που αντάµωναν ότι θα ξανάρθει και πως δεν θα τον ξεχνούσε ποτέ.

‘’Θα γυρίσω – του έλεγε – αγαπηµένε µου’’.

Αυτά τα γλυκά λόγια του έλεγε µε δυνατή φωνή κι από το κατάστρωµα του καραβιού κουνώντας συγχρόνως το άσπρο µαντήλι της, κρατώντας το πότε στο ένα χέρι και πότε στο άλλο, πολλές φορές ώσπου ν’ αποµακρυνθεί το καράβι από το λιµάνι πέρα µακριά στο απέραντο πέλαγος. Κάπου – κάπου τη θωρούσε να σκουπίζει µε την εσωτερική µεριά της παλάµης της µάλλον τα πικρά δάκρυα που έτρεχαν από τις βρύσες των απροσδιορίστου χρώµατος µατιών της, κι ενώ το καράβι αγκοµαχούσε να προχωρήσει µπροστά σχίζοντας τα καταγάλανα νερά του πελάου, εκείνος σήκωσε το χέρι του για τελευταία φορά κουνώντας το, ψιθυρίζοντας:

‘’Καλό ταξίδι αγάπη µου, θα σε περιµένω’’.

Τώρα, όταν αποµακρύνθηκε το καράβι βαθιά στο πέλαος είπε µε σιγανή φωνή:

‘’Βάλε τα δυνατά σου καραβάκι µου ν’ αντέξεις ώσπου να φθάσεις στον προορισµό σου, γιατί έτσι φορτωµένο που είσαι µε χιλιάδες όνειρα, το ξέρω πως δυσκολεύεσαι να προχωρήσεις πιο γρήγορα. Πρέπει όµως να αντέξεις καραβάκι µου στο µακρινό ταξίδι σου γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι σε καρτερούν να κάνεις την εµφάνισή σου βαθιά πέρα στο πέλαος. Πηγαίνοντας προς την προβλήτα ν’ αράξεις, εκεί σε καρτερούν πολλοί άνθρωποι έχοντας κρυµµένα βαθιά στην σκέψη τους, άλλοι απίστευτη χαρά που θα δουν να κατεβαίνουν από τη σκάλα σου τα αγαπηµένα τους πρόσωπα κι άλλοι έχοντας γιοµάτα πικρό το δηλητήριο που κατακαίει του χωρισµού τους ο καηµός κι άλλοι κουβαλώντας την ελπίδα µέσα τους ευελπιστώντας ότι σ’ αυτό το ταξίδι τους περιµένει η ανάρρωση από κάποια ανίατη ασθένεια νοσηλευόµενοι σε κάποιο νοσοκοµείο που ο γιατρός τους τους σύστησε να πάνε να βρουν την πολυπόθητη υγεία τους’’ και µακραίνοντας από την περιοχή του λιµανιού ο ερωτευµένος νέος σε όλη την διαδροµή σιγοµουρµούριζε:

‘’Ναι καραβάκι µου και την αγαπηµένη µου οι δικοί της άνθρωποι την καρτερούν για να χαρούν για τον πηγαιµό της, αλλά είµαι σίγουρος ότι θα νοσταλγεί την όµορφη, για µένα και για πολλούς άλλους, παραλία και την δική µου αγάπη που γι’ αυτήν θρέφω και τον αγνό κι αµόλυντο έρωτά µας. Ω, – έλεγε – Θεέ µου, δεν ξέρω ποια ήταν η αιτία που γνωριστήκαµε αλλά σ’ ευχαριστώ Θεέ µου που µου την έφερες πλάι µου κι αγαπηθήκαµε τόσο πολύ’’ και βαριαναστενάζοντας συνέχισε να λέει: ‘’ω ανίκητε έρωτα, γιε της θεάς Αφροδίτης, πόσο γλυκά κι ανάλαφρα τρύπησαν τα µαγεµένα βέλη σου την καδιά µου και µε κρατούν σκλάβο τους οι ανεπανάληπτες στιγµές που στην αγκαλιά της έζησα. Ω, θεέ έρωτα, πόσο φτωχοί πρέπει να είναι όσοι δεν αποκοιµήθηκαν µέσα στην αγκαλιά της αγαπηµένης τους, πόσο φτωχοί είναι όσοι δεν ένοιωσαν τη γλύκα από τις σαϊτιές σου να τους τρυπάνε την καρδιά!’’

Τέλος, κάποια στιγµή έφθασε στην αγαπηµένη του ασυγύριστη καµαρούλα, τάισε τον πιο πιστό φίλο του ανθρώπου τον σκύλο του, του εξοµολογήθηκε ότι έκλαψε πικρά για τον αποχωρισµό της αγαπηµένης του, του είπε πολλά για τις υπέροχες στιγµές που έζησε κοντά της και πως του χρόνου το καλοκαίρι, τον διαβεβαίωσε ότι θα ξανάρθει. ‘’Θα το δεις αγαπηµένε µου φίλε, θα ξανάρθει και όταν πατήσει το πόδι της στην στεριά αµέσως θα τη φέρω στην καµαρούλα µας να τη γνωρίσεις. Θα διαπιστώσεις µόνος σου πόσο καλόκαρδη είναι και πόσο γλυκά θα σου µιλήσει, γιατί για σένα της έχω µιλήσει πάρα πολλές φορές. Ω, είµαι σίγουρος ότι θα την συµπαθήσεις από την πρώτη κιόλας στιγµή που θα την αντικρίσεις’’.

Τώρα, η µάγισσα νύχτα άπλωνε σιγά – σιγά το µαύρο µαγνάδι της σκεπάζοντας µε την απαράµιλλη τέχνη της ολόκληρη την περιοχή, ενώ οι ηλεκτρικές λάµπες πάνω στις σιδερένιες κι όχι µόνο, κολώνες σκορπούσαν άπλετο φως σε κάθε γωνιά της όµορφης πολιτείας που κατοικούσε.

Στην συνέχεια ξάπλωσε στο µικρό του κρεβάτι αλλά πριν περάσει ένα λεπτό της ώρας ξανασηκώθηκε ψιθυρίζοντας: ‘’δεν µπορώ να κοιµηθώ πιστέ µου φίλιε και θα βγω έξω να πάρω λίγο αέρα να συνέλθω λίγο γιατί αισθάνοµαι ότι αυτή τη στιγµή κάποιο αόρατο βάρος θαρρώ πως µου πιέζει το στήθος µου και πολύ δύσκολα αναπνέω. Θα φύγω αλλά δεν θα αργήσω να γυρίσω, να µε καρτερείς αγαπηµένε µου φίλε και µοναδική µου συντροφιά. Μην µου θυµώσεις γιατί φεύγω και πολύ περισσότερο µην µου στεναχωρηθείς και µου πάθεις κανένα κακό. ∆εν θέλω να δω τα χαρούµενα τώρα µάτια σου θλιµµένα και την όψη σου µελαγχολική’’.

Έπειτα ανοίγει την πόρτα της µικρής καµαρούλας του δρασκελίζοντας το κατώφλι της, βγήκε έξω και πήρε το δρόµο που θα τον οδηγούσε στην αγαπηµένη του πευκοσκέπαστη ραχούλα. Τ’ αστέρια δε ψηλά στον ουρανό τρεµόσβηναν αλλά ποτέ δεν έσβηναν έχοντας κατακλείσει απ’ άκρη σ’ άκρη το δώµα τ’ ουρανού ενώ τα νυχτοπούλια πετώντας γύρω του γιόµιζαν την ψυχή του µε απέραντη χαρά. ‘’Ξέρω – είπε ασυναίσθητα – ότι δεν θα τη βρω να είναι καθισµένη στον αγαπηµένο µας βράχο αλλά όταν θα φθάσω εκεί θα κλείσω τα µάτια µου και θα τη δω σαν όραµα, γλυκιά, γελαστή κι όµορφη να µου χαµογελάει κι αυτό µου αρκεί. Χρόνος είναι θα περάσει κι όταν έρθει δεν θα την αφήσω να ξαναφύγει ποτέ από κοντά µου’’.

Τέλος, φθάνοντας σε κείνο το πολυαγαπηµένο του λόφο, δίχως να ξέρει το γιατί κοίταξε µε µεγάλη λαχτάρα γύρω του µήπως και ξαγναντέψει από κάποια γωνία αλλά η πικρή αλήθεια έσβησε αµέσως το γλυκό όνειρο που εκείνη τη στιγµή έπλασε. Έπειτα κάθισε στον αγαπηµένο του βράχο ενώ το θρόισµα της δροσερής αύρας χάιδευε, δροσίζοντας συγχρόνως το πυρωµένο πρόσωπό του, ανακατεύοντας τα ολόξανθα αχτένιστα µαλλιά του. Τις ακτίνες της ρήγισσας νύχτας τις ένιωθε πως τρυπάνε τα στήθια του και πως στάλαζαν σαν βάλσαµο πάνω στα µάλλον µαραµένα φυλλοκάρδια του.

*Ο ∆ηµήτρης Κ. Τυραϊδής

είναι συγγραφέας – ποιητής µέλος της Παγκοσµίου Ενώσεως Ελλήνων Λογοτεχνών,

µέλος των Πνευµατικών ∆ηµιουργών νοµού Χανίων και άλλων πολλών πολιτιστικών συλλόγων