Ειδικοί του ΟΗΕ κατά ΗΠΑ για τον πετρελαϊκό αποκλεισμό της Κούβας

Για «σοβαρές συνέπειες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την συνολική ανάπτυξη της νήσου», από τον πετρελαϊκό αποκλεισμό που επιβάλλουν στην Κούβα οι ΗΠΑ από τον Ιανουάριο, καθώς αποτελεί «στέρηση ενέργειας», έκαναν λόγο την Πέμπτη ειδικοί του ΟΗΕ.

«Η Κούβα υφίσταται στέρηση ενέργειας επιβληθείσα από τις ΗΠΑ, κατάσταση στην οποία η έλλειψη καυσίμων παραλύει τη λειτουργία βασικών υπηρεσιών απαραίτητων για αξιοπρεπή ζωή», τόνισαν οι τρεις ειδικοί σε ανακοίνωσή τους.

Οπως μετέδωσαν διεθνή ΜΜΕ, σύμφωνα με τους ειδικούς, που έχουν εντολή του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ αλλά δεν εκφράζονται εξ ονόματός του, «αυτός ο παράνομος αποκλεισμός όχι μόνο προκαλεί προβλήματα στην καθημερινή ζωή, αλλά καταφέρνει επίσης πλήγμα σε ευρύ φάσμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Πέρα από το αμερικανικό εμπάργκο σε βάρος της νήσου, σε ισχύ από το 1962, η Ουάσιγκτον, που δεν κρύβει πως θέλει να δει αλλαγή καθεστώτος στην Αβάνα, επιβάλλει από τον Ιανουάριο πετρελαϊκό αποκλεισμό στην Κούβα και δεν έχει άφησε να ελλιμενιστεί στη χώρα παρά μόλις ένα ρωσικό δεξαμενόπλοιο με αργό.