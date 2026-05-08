menu
22.9 C
Chania
Παρασκευή, 8 Μαΐου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΔιεθνή
Διεθνή

Ειδικοί του ΟΗΕ κατά ΗΠΑ για τον πετρελαϊκό αποκλεισμό της Κούβας

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Για «σοβαρές συνέπειες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την συνολική ανάπτυξη της νήσου», από τον πετρελαϊκό αποκλεισμό που επιβάλλουν στην Κούβα οι ΗΠΑ από τον Ιανουάριο, καθώς αποτελεί «στέρηση ενέργειας», έκαναν λόγο την Πέμπτη ειδικοί του ΟΗΕ.

«Η Κούβα υφίσταται στέρηση ενέργειας επιβληθείσα από τις ΗΠΑ, κατάσταση στην οποία η έλλειψη καυσίμων παραλύει τη λειτουργία βασικών υπηρεσιών απαραίτητων για αξιοπρεπή ζωή», τόνισαν οι τρεις ειδικοί σε ανακοίνωσή τους.

Οπως μετέδωσαν διεθνή ΜΜΕ, σύμφωνα με τους ειδικούς, που έχουν εντολή του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ αλλά δεν εκφράζονται εξ ονόματός του, «αυτός ο παράνομος αποκλεισμός όχι μόνο προκαλεί προβλήματα στην καθημερινή ζωή, αλλά καταφέρνει επίσης πλήγμα σε ευρύ φάσμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Πέρα από το αμερικανικό εμπάργκο σε βάρος της νήσου, σε ισχύ από το 1962, η Ουάσιγκτον, που δεν κρύβει πως θέλει να δει αλλαγή καθεστώτος στην Αβάνα, επιβάλλει από τον Ιανουάριο πετρελαϊκό αποκλεισμό στην Κούβα και δεν έχει άφησε να ελλιμενιστεί στη χώρα παρά μόλις ένα ρωσικό δεξαμενόπλοιο με αργό.

 

 

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
Hania International
type museum