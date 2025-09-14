Ειδικό εποχικό βοήθημα: Ποιοι το δικαιούνται και πόσα θα πάρουν

Για το ειδικό εποχικό βοήθημα αλλά και για την κατάργηση της παγίδας του τεκμαρτού εισοδήματος για τα παιδιά, μίλησε η Φοροτεχνικός Μάρα Μεθενίτη στην εκπομπή «UPDATE» του ΕΡΤNews.

Αρχικά, αναφερόμενη στο ειδικό εποχικό βοήθημα είπε: «Είναι επαγγέλματα αρκετές κατηγορίες επαγγελμάτων, οι οποίες λειτουργούν εποχικά. Επομένως λοιπόν, για αυτό κιόλας το βοήθημα λέγεται εποχικό. Και να πούμε ότι αποκλείει από την από την ένταξη στο συγκεκριμένο καθεστώς όσους έχουν όλες τις προϋποθέσεις προκειμένου να ενταχθούν στο επίδομα ανεργίας. Άρα λοιπόν αφορά αποκλειστικά ανθρώπους οι οποίοι έχουν περιοδική απασχόληση και έχουν κάποιους μήνες του χρόνου που δεν μπορούν να απασχοληθούν στις εργασίες στις οποίες εργάζονται. Είναι ένα βοήθημα το οποίο δίνεται κάθε χρόνο. Έτσι και φέτος έχουν ξεκινήσει οι αιτήσεις ηλεκτρονικά.

Από την Τετάρτη, 6 η ώρα, το απόγευμα άνοιξε το σύστημα για όσους έχουν κωδικούς Taxisnet και μπορούν να κάνουν την διαδικασία ηλεκτρονικά, ενώ από την Τετάρτη 23/9 θα ανοίξει και στα ΚΕΠ η διαδικασία για όποιον θέλει να πάει δια ζώσης και να κάνει το αίτημα του εκεί. Όπως σας είπα και πριν δεν δικαιούνται το ποσό όσοι έχουν τις προϋποθέσεις για την τακτική ανεργία. Επομένως θα πρέπει όποιος θέλει να κάνει το αίτημα του να σταθμίσει τους παράγοντες και να δει αν μπορεί να έχει την επιδότηση της τακτικής ανεργίας. Δεν μπορεί να κάνει την αίτηση του για το εποχικό επίδομα γιατί δεν θα το λάβει. Βέβαια να πούμε ότι αν κάνει το αίτημά του και απορριφθεί δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα.

Απλά θα καθυστερήσει και θα χάσει χρόνο περιμένοντας μια παροχή η οποία δεν πρόκειται να μπει στον λογαριασμό του.

Το ύψος του βοηθήματος ξεκινά από τα 687 ευρώ και 75 λεπτά μέχρι τα 1375 ευρώ και 50 λεπτά και είναι ανάλογα του κλάδου στον οποίο έχει απασχοληθεί κάποιος το προηγούμενο έτος και η προθεσμία υποβολής είναι μέχρι και 30 Νοεμβρίου μέχρι και την τελευταία εργάσιμη του Νοέμβρη.

Μπορεί κανείς να υποβάλει το αίτημά του κανονικά και να το επεξεργαστεί η ΔΥΠΑ της περιοχής του, προκειμένου να δει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις, έτσι ώστε να το λάβει».

Ταυτόχρονα, εξήγησε αν είναι αποκλειστικά ανάλογο του κλάδου: «Είναι αποκλειστικά ο κλάδος και ο κλάδος δημιουργεί και διάφορες άλλες προϋποθέσεις, όπως για παράδειγμα τα ημερομίσθια τα οποία θα πρέπει να έχει την προηγούμενη χρονιά ο άνθρωπος ο οποίος κάνει το αίτημά του στον συγκεκριμένο κλάδο. Άρα λοιπόν, ανάλογα με το που έχει απασχοληθεί κανείς, δημιουργούνται και επιμέρους προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να πληρούνται προκειμένου κάποιος να μπορέσει να διεκδικήσει τη συγκεκριμένη το συγκεκριμένο βοήθημα. Είναι ίδιες οι κατηγορίες σε σχέση με πέρυσι, δεν έχει αλλάξει δηλαδή κάτι με τους ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να είχαν λάβει πέρσι και υπολογίζεται, όπως σας είπα, με βάση τα ημερομίσθια του 2024. Άρα λοιπόν, ό, τι εικόνα και τι έχει κάνει κανείς την προηγούμενη χρονιά, έρχεται φέτος και κάνει την αίτηση για το βοήθημα του και επιδοτείται με βάση την εικόνα του αυτή».

«Για τους οικοδόμους, τους λατόμους και τους ασβεστοποιούς, οι οποίοι μπορούν να διεκδικήσουν μέχρι 1017,87 ευρώ από τη συγκεκριμένη διαδικασία. Κεραμοποιοί, πλινθοποιοί και αγγειοπλάστες στα 962, 85 ευρώ είναι το μέγιστο ποσό που μπορούν να διεκδικήσουν, οι δασεργάτες και η ρητινοσυλλέκτες στα 962,85 ευρώ είναι το ποσό το οποίο διεκδικούν, οι καπνεργάτες 962, 85 ευρώ και αυτοί. Οι μουσικοί, μέλη του οικείου επαγγελματικού σωματείου, εδώ να πούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει και βεβαίωση ότι πράγματι κάποιος είναι μέλος, στα 687, 75 ευρώ. Υποδηματεργάτες στα 687, 75 ευρώ, μισθωτοί της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης και αυτοί στα 962, 85 ευρώ. Οι χειριστές εκσαπτικών ανυψωτικών, οδοποιητικών, γεωτρητικών μηχανημάτων στα 687,75 ευρώ. Οι ηθοποιοί στα 687, 75 ευρώ. Η τεχνική του κινηματογράφου και της τηλεόρασης 687, 75 ευρώ. Οι χειριστές και βοηθοί χειριστών κινηματογράφου 687, 75 ευρώ. Οι ελεγκτές κινηματογράφου και θεάτρου στα 687, 75 ευρώ, το ίδιο ποσό για τους ταμίες του κινηματογράφου και του θεάτρου, το ίδιο ποσό για τους εργαζόμενους στον τουριστικό και στον επισιτιστικό κλάδο. Να πούμε ότι είναι και από τις κατηγορίες οι πιο συνηθισμένοι που λαμβάνουν το συγκεκριμένο επίδομα, γιατί είναι πολύ πιθανό να μην πληρούν τις προϋποθέσεις για επίδομα ανεργίας και σίγουρα οι άνθρωποι έχουν απασχοληθεί την περσινή χρονιά, επομένως μπορούν να διεκδικήσουν ενεργά το συγκεκριμένο βοήθημα. Και βέβαια έχουμε και άλλες κατηγορίες, είναι οι χορευτές είναι οι σμυριδεργάτες στα 1375, 50 ευρώ, ταξιθέτες θεάτρου και κινηματογράφου στα 687, 75 ευρώ. Οι χορευτές όπως είπαμε και αυτοί θα πρέπει να έχουν κάποια βεβαίωση ότι πράγματι ανήκουν στο σωματείο του συγκεκριμένου κλάδου. Αλλά και οι τεχνικοί απασχολούμενοι σε ζωντανές εκδηλώσεις και εδώ θα πρέπει να υπάρχει κάποια βεβαίωση που να πιστοποιεί ότι πράγματι ο εργαζόμενος ο οποίος διεκδικεί το συγκεκριμένο επίδομα έχει εγγραφεί στο σωματείο του κλάδου του, 687, 75 ευρώ και εδώ το ταβάνι που μπορεί να διεκδικήσει κανείς μέσω αυτής της διαδικασίας», τόνισε η κ. Μεθενίτη για τα ποσά που μπορούν να δοθούν ανά επάγγελμα».

Έπειτα, μίλησε για την κατάργηση της παγίδας του τεκμαρτού εισοδήματος για τα παιδιά: «Νομίζω ότι αργήσαμε πάρα πολύ πραγματικά, αλλά το θετικό είναι ότι όντως εντοπίσαμε το συγκεκριμένο σφάλμα, τη συγκεκριμένης στρέβλωσης και πράγματι το διορθώνουμε. Μιλάμε για εξαρτώμενα τέκνα τα οποία έχουν ίδιο εισόδημα, δεν είναι για όλες τις κατηγορίες λοιπόν των εξαρτώμενων τέκνων και βέβαια μιλάμε για παιδιά τα οποία κάνουν φορολογική δήλωση. Άρα λοιπόν μιλάμε για τέκνα ως επί το πλείστον που έχουν κλείσει τα 18 τους έτη. Εδώ λοιπόν καταργεί το υπολογισμό του τεκμηρίου 3.000€ που ισχύει μέχρι και σήμερα. Βέβαια η έναρξη του μέτρου είναι από την 1η Ιουλίου 26, που σημαίνει ότι θα το δούμε να αποτυπώνεται στις φορολογικές δηλώσεις που θα καταθέσουμε το 2027, δεν θα το δούμε στις δηλώσεις της επόμενης χρονιάς, αλλά στην μεθεπόμενη χρονιά.

Παρόλα αυτά είναι προς θετική κατεύθυνση το γεγονός ότι, πράγματι το τέκνο και γενικά το νοικοκυριό θα επιβαρύνεται με το πραγματικό εισόδημα που έχει το παιδί της συγκεκριμένης οικογένειας και όχι με ένα πλασματικό εισόδημα το οποίο δεν υπάρχει και το οποίο σε πολλές περιπτώσεις βλέπουμε ότι εξαιρεί πολλές οικογένειες από πολλά βοηθήματα, επιδόματα, όπως είναι για παράδειγμα το επίδομα των παιδιών, το Α21 και πολλά άλλα βοηθήματα τα οποία βλέπουμε το τελευταίο διάστημα τα οποία έχουν εξαγγελθεί, όπως είναι η επιδότηση του ενοικίου και διάφορες άλλες παροχές».