Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου, 2025
Ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας στα Χανιά

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Η Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής για το 6ο δίμηνο του 2025 θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 3η Δεκεμβρίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 67Α του Ν. 3852/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 5056/2023.

Επισημαίνεται στην σχετική ανακοίνωση ότι «για την Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας, η οποία είναι δημόσια, μπορούν να υποβληθούν θέματα προς συζήτηση από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου & τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων έως την Πέμπτη 27-11-2025 & ώρα 12:00 στη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου (εγγράφως ή ηλεκτρονικά στο e-mail: ds@chania.gr).

Στην περίπτωση που τα θέματα που θα προταθούν εμπρόθεσμα από του Δημοτικούς Συμβούλους υπερβαίνουν τα δέκα (10), ή αυτά που θα προταθούν από Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων υπερβαίνουν τα δύο (2) τα θέματα που θα εγγραφούν τελικά στην ημερήσια διάταξη και θα συζητηθούν θα προκύψουν μετά από δημόσια κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί κατά την έναρξη της συνεδρίασης από το Προεδρείο.
Από τα θέματα της κλήρωσης, μέχρι τρία (3) θέματα πρέπει να αποτελούν πρόταση των δημοτικών συμβούλων της πλειοψηφίας».

