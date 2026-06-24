Ειδική συνεδρίαση για το Νοσοκομείο Χανίων: Αιχμές για τους απόντες – Διαμαρτυρία από Σωματεία

Ιδιαίτερη αναφορά, κατά την ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων για το Νοσοκομείο Χανίων, έγινε από πολλούς ομιλητές στο ότι οι 3 κυβερνητικοί βουλευτές δεν έδωσαν το «παρών». Μια σειρά ομιλητές το επισήμαναν αφήνοντας αιχμές για τη στάση τους αυτή.

Το θέμα σχολίασε και ο Π. Πολάκης «βρωμάει μπαρούτι σήμερα, για αυτό δεν ήλθαν» και πως για το κτηματολόγιο «δεσμεύτηκαν για την τροπολογία αλλά δεν την είδαμε πουθενά».

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΠΟ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

Την έντονη δυσαρέσκεια τους για το ότι δεν τους δόθηκε ο λόγος εξέφρασαν εκπρόσωποι από το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ, την ΕΛΜΕ και άλλα σωματεία. Ο πρόεδρος του Δ.Σ. μίλησε για μεγάλο αριθμό ομιλητών και ότι θα έπρεπε να μιλήσουν πρώτα οι γιατροί και στη συνέχεια θα δίνονταν λόγος και σε άλλους αν το επέτρεπε ο χρόνος. Οι εκπρόσωποι των σωματείων έμειναν για πολύ ώρα, ο λόγος δεν τους δόθηκε και αποχώρησαν άπρακτοι…