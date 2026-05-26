menu
25.4 C
Chania
Τρίτη, 26 Μαΐου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΣυνεργασίες
Συνεργασίες

Είδα την Κρήτη…

Μιχάλης Γ. Βοσκάκης
Μιχάλης Γ. Βοσκάκης
0

Υπάρχουν τόποι που τους περιδιαβαίνεις και τόποι που σε µεταµορφώνουν. Η Κρήτη ανήκει στους δεύτερους. Για όποιον αναζητά την ουσία της, το νησί δεν αποκαλύπτεται µόνο µέσα από τα τοπία του, αλλά µέσα από τους ανθρώπους και τα πνευµατικά του αποτυπώµατα. Είναι µια διαδροµή που ξεκινά από τους αρχαίους µύθους του Ψηλορείτη και φτάνει µέχρι τη λάµψη της Κρητικής Αναγέννησης, εκεί που οι ποιητές και οι δηµιουργοί άφησαν ανεξίτηλο το σηµάδι τους. Από τα βενετσιάνικα σοκάκια και τις λότζιες των πόλεων, µέχρι τα απάτητα φαράγγια και τα ίχνη των µυθικών Κουρητών, το νησί αυτό καλεί τον περιηγητή να γίνει κοινωνός µιας αιώνιας οµορφιάς. Περιπλανώµενος κανείς ανάµεσα στην ιστορία και την παράδοση, συνειδητοποιεί πως η Κρήτη δεν είναι απλώς µια ανάµνηση, αλλά µια ζωντανή δύναµη που σε επαναπροσδιορίζει.

Είδα την Κρήτη…
Εις τη Φραγκιά ’µουν ποιητής, στη Βενετιά ζωγράφος,
στην Κρήτη λιµάνι έπιασα και ένιωσα το πάθος.
Στον Ψηλορείτη ανέβηκα στων Κουρητώ τα χνάρια,
επάτησα και πέρασα τα σφακιανά φαράγγια.

Είδα στείρα και έγγαλα σε βράχους τραχείς και λείους,
σε µοναστήρια κι εκκλησές προσκύνησα τσ’ αγίους.
Είδα τση Κρήτης θάµατα στο λυκαυγές του αιώνα,
την επικίντυνη οµορφιά σε κόκκινη ανεµώνα.

Μέσα στο Κάστρο γνώρισα τση Στείας τον Κορνάρο,
και στα Χανιά συνάντησα το Μαρκαντώνιο Βιάρο.
Με το Χορτάτση αντάµωσα στου Ρέθεµνου τα µέρη,
µοσχάτο ήπια διαλεχτό στη Λότζια µεσηµέρι.

Είδα τη νια την κοπελιά – τση Κρήτης το καµάρι,
στον κρουσταλλένιο τζη λαιµό ’φόριε µαργαριτάρι.
Κι αν έφυγα κι α γύρισα στου κόσµου κι άλλους τόπους,
µούδε την Κρήτη δε ξεχνώ µα µούδε και τσ’ αθρώπους.

Μαργαριτάρι α θα ιδώ σε γυναικείο µπέτη,
φέρνω την κοπελιά στο νου και κάνω καερέτι.
Συχνοκαθίζω, σκέφτοµαι, στου ποταµού την κοίτη,
ποια ήτονε πλια θαµαστή, η κοπελιά γή η Κρήτη!

Σηµ.: Ο 14ος στίχος του ποιήµατος «Είδα την Κρήτη…» είναι εµπνευσµένος από τον 14ο στίχο («Στον κρουσταλλένιο σου λαιµό βάλε µαργαριτάρι…») του ποιήµατος «Αµάρι» του Ρεθεµνιώτη ποιητή Γιώργη Καλοµενόπουλου (1897-1963). Το ποίηµα «Είδα την Κρήτη…», στο οποίο αναφέρονται πρόσωπα που έζησαν στην Κρήτη του 16ου και των αρχών του 17ου αιώνα (επί Βενετοκρατίας), περιέχεται στο Α’ Μέρος του άρθρου: «George Sandys: Ένας Άγγλος ποιητής στη βενετοκρατούµενη Κρήτη του 1610», που δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα «Ρέθεµνος» στις 07.02.2026).

Μιχάλης Γ. Βοσκάκης
ιστορικός ερευνητής – λογοτέχνης
Προσωπικός ιστότοπος: https://michalisgvoskakis.wordpress.com

 

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
Hania International
type museum