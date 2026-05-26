Υπάρχουν τόποι που τους περιδιαβαίνεις και τόποι που σε µεταµορφώνουν. Η Κρήτη ανήκει στους δεύτερους. Για όποιον αναζητά την ουσία της, το νησί δεν αποκαλύπτεται µόνο µέσα από τα τοπία του, αλλά µέσα από τους ανθρώπους και τα πνευµατικά του αποτυπώµατα. Είναι µια διαδροµή που ξεκινά από τους αρχαίους µύθους του Ψηλορείτη και φτάνει µέχρι τη λάµψη της Κρητικής Αναγέννησης, εκεί που οι ποιητές και οι δηµιουργοί άφησαν ανεξίτηλο το σηµάδι τους. Από τα βενετσιάνικα σοκάκια και τις λότζιες των πόλεων, µέχρι τα απάτητα φαράγγια και τα ίχνη των µυθικών Κουρητών, το νησί αυτό καλεί τον περιηγητή να γίνει κοινωνός µιας αιώνιας οµορφιάς. Περιπλανώµενος κανείς ανάµεσα στην ιστορία και την παράδοση, συνειδητοποιεί πως η Κρήτη δεν είναι απλώς µια ανάµνηση, αλλά µια ζωντανή δύναµη που σε επαναπροσδιορίζει.

Είδα την Κρήτη…

Εις τη Φραγκιά ’µουν ποιητής, στη Βενετιά ζωγράφος,

στην Κρήτη λιµάνι έπιασα και ένιωσα το πάθος.

Στον Ψηλορείτη ανέβηκα στων Κουρητώ τα χνάρια,

επάτησα και πέρασα τα σφακιανά φαράγγια.

Είδα στείρα και έγγαλα σε βράχους τραχείς και λείους,

σε µοναστήρια κι εκκλησές προσκύνησα τσ’ αγίους.

Είδα τση Κρήτης θάµατα στο λυκαυγές του αιώνα,

την επικίντυνη οµορφιά σε κόκκινη ανεµώνα.

Μέσα στο Κάστρο γνώρισα τση Στείας τον Κορνάρο,

και στα Χανιά συνάντησα το Μαρκαντώνιο Βιάρο.

Με το Χορτάτση αντάµωσα στου Ρέθεµνου τα µέρη,

µοσχάτο ήπια διαλεχτό στη Λότζια µεσηµέρι.

Είδα τη νια την κοπελιά – τση Κρήτης το καµάρι,

στον κρουσταλλένιο τζη λαιµό ’φόριε µαργαριτάρι.

Κι αν έφυγα κι α γύρισα στου κόσµου κι άλλους τόπους,

µούδε την Κρήτη δε ξεχνώ µα µούδε και τσ’ αθρώπους.

Μαργαριτάρι α θα ιδώ σε γυναικείο µπέτη,

φέρνω την κοπελιά στο νου και κάνω καερέτι.

Συχνοκαθίζω, σκέφτοµαι, στου ποταµού την κοίτη,

ποια ήτονε πλια θαµαστή, η κοπελιά γή η Κρήτη!

Σηµ.: Ο 14ος στίχος του ποιήµατος «Είδα την Κρήτη…» είναι εµπνευσµένος από τον 14ο στίχο («Στον κρουσταλλένιο σου λαιµό βάλε µαργαριτάρι…») του ποιήµατος «Αµάρι» του Ρεθεµνιώτη ποιητή Γιώργη Καλοµενόπουλου (1897-1963). Το ποίηµα «Είδα την Κρήτη…», στο οποίο αναφέρονται πρόσωπα που έζησαν στην Κρήτη του 16ου και των αρχών του 17ου αιώνα (επί Βενετοκρατίας), περιέχεται στο Α’ Μέρος του άρθρου: «George Sandys: Ένας Άγγλος ποιητής στη βενετοκρατούµενη Κρήτη του 1610», που δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα «Ρέθεµνος» στις 07.02.2026).

Μιχάλης Γ. Βοσκάκης

ιστορικός ερευνητής – λογοτέχνης

Προσωπικός ιστότοπος: https://michalisgvoskakis.wordpress.com