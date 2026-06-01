Εγραψε ιστορία η Ιακωβάκη στα «Βενιζέλεια Χανιά 2026»

Εγραψε ιστορία στα «Βενιζέλεια Χανιά 2026» η Ελένη Ιακωβάκη καθώς η νεαρή τερμάτισε σε 57.57, σε μια υποδειγματική για την εμπειρία της κούρσα, στη διάρκεια της οποίας όχι μόνο δεν έχασε τον ρυθμό της, αλλά εκμεταλλεύτηκε και το λάθος της Λάουρα Ζενέγια στο τελευταίο εμπόδιο.

Αναλυτικά όπως αναφέρει ο ΣΕΓΑΣ «η αθλήτρια του Χρήστου Κατσίκα βελτίωσε το πανελλήνιο ρεκόρ Κ20, που ήταν 58.48 και ανήκε στη Δήμητρα Γναφάκη από τις 21 Ιουνίου 2016, καθώς και το 59.01 της Άννας Χατζηπουργάνη από τις 8 Σεπτεμβρίου 2020.

Η Ιακωβάκη κατέχει τη δεύτερη επίδοση στην Ευρώπη και στις δύο ηλικιακές κατηγορίες και είναι υποψήφια για διάκριση τόσο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ριέτι όσο και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20. Χαρακτηριστικό της εξαιρετικής κατάστασης της νεαρής αθλήτριας είναι πως έχει εξασφαλίσει το όριο συμμετοχής σε τρία αγωνίσματα (200 μ., 400 μ. και 400 μ. με εμπόδια) και στις δύο διοργανώσεις.

Τη δεύτερη θέση στο αγώνισμα κατέλαβε η Λάουρα Ζενέγια με 57.94 και την τρίτη η Ελημπιώνα Ζενέγια με 59.30.

Ατομικό ρεκόρ ο Γεννίκης στη σφαιροβολία

Ο Κώστας Γεννίκης έκανε την υπέρβαση και με βολή στα 19,55 μ. ξεπέρασε το ατομικό του ρεκόρ στη σφαιροβολία, βελτιώνοντας το 19,50 μ. του χειμώνα. Ο έμπειρος αθλητής, ο οποίος είχε δύο ακόμη έγκυρες βολές στα 19,08 μ. και 19,30 μ., κυνηγά την πρόκριση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ. Ο Ιάσονας Μαχαίρας ακολούθησε με 19,00 μ. και φετινό ρεκόρ, δείχνοντας να επανέρχεται μετά τον τραυματισμό που τον κράτησε πίσω στην έναρξη της θερινής περιόδου, ενώ ο Οδυσσέας Μουζενίδης ήταν τρίτος με 18,70 μέτρα.

Ο Ντονάτ Βάργκα (Ουγγαρία) ήταν νικητής στη σφυροβολία των Ανδρών με 74,69 μ., με τον Γιώργο Παπαναστασίου να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και να συγκεντρώνει πολύτιμους βαθμούς στο ράνκινγκ για το Ευρωπαϊκό του Μπέρμιγχαμ. Ο αθλητής του Αλέξανδρου Παπαδημητρίου είχε καλύτερη βολή στα 74,63 μ., σε μία ακόμη σταθερή παρουσία στη θερινή σεζόν. Ο Παπαναστασίου είχε ακόμη βολές στα 73,21 μ., 73,50 μ. και 73,87 μ. Ο Χρήστος Φραντζεσκάκης κατέλαβε την τρίτη θέση με 74,47 μ. στην πέμπτη του βολή και ο Μιχάλης Αναστασάκης την τέταρτη με ένα εκατοστό λιγότερο. Ο Κώστας Ζάλτος βρέθηκε πιο πίσω, στην έκτη θέση με 73,71 μ. Ο Φραντζεσκάκης είναι ο μόνος από τους Έλληνες που έχει πετύχει το όριο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ.

Ο Πέτρος Παπαϊωάννου επανήλθε με νέο ατομικό ρεκόρ στα 1.500 μ., τερματίζοντας σε 3.45.73, σε μια κούρσα όπου ο Γιώργος Ματζαρίδης ήταν δεύτερος με 3.46.19 και ο Χαράλαμπος Λαγός τρίτος με 3.49.22.

Στα 400 μ., ο Γιάννης Σιμόνι μπορεί να μην έμεινε ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα, ωστόσο πήρε τη νίκη με 47.47, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Κυριάκο Τσικιλή με 47.86, επίδοση κοντά στο ατομικό του ρεκόρ των 47.52. Τρίτος ήταν ο Βλαδίμηρος Ανδρεάδης με 48.06.

Γρήγορο 200άρι ο Γκαραγκάνης, ταχύτερος στα 100 μ. ο Βοσκόπουλος

Σε μια κούρσα με ιδανικές συνθήκες (άνεμος: 1.9 μ./δευτ.), ο Σωτήρης Γκαραγκάνης έτρεξε το δεύτερο γρηγορότερο 200άρι της καριέρας του στο μίτινγκ Βενιζέλεια – Χανιά, σταματώντας το χρονόμετρο στα 20.69, μόλις 3/100 πάνω από το ρεκόρ του, που σημειώθηκε πέρυσι στα Δρόμεια.

Αν και το 100άρι, που έγινε λίγο νωρίτερα, δεν κύλησε όπως θα ήθελε, ο αθλητής του Χρήστου Κατσίκα, στα 200 μ. έκανε μια ωραία, «στρωτή» κούρσα και ήρθε η πολύ καλή, ιδιαίτερα για το χρονικό σημείο που βρισκόμαστε, επίδοση. Τα 21’’ κατέβηκε και ο Βασίλης Μυριανθόπουλος, δεύτερος με 20.89, επίδοση που αποτελεί ισοφάριση της τρίτης καλύτερης κούρσας της καριέρας του. Νέο ατομικό ρεκόρ και επίδοση κοντά στο όριο (21.25) για το Παγκόσμιο Κ20, πέτυχε ο 19χρονος Παναγιώτης Κριζέας με 21.36.

Στα 100 μ., πάντως, πιο γρήγορος μεταξύ των Ελλήνων ήταν για άλλη μια φορά ο Γιάννης Βοσκόπουλος με 10.40 (0.5), με τον Θοδωρή Βροντινό με 10.41 (1.4) από τη β’ σειρά και τους Μυριανθόπουλο και Γκαραγκάνη που πέρασαν μαζί τον τερματισμό σε 10.44, να ακολουθούν σε επιδόσεις.

Ταχύτερος όλων ήταν στη σειρά του Βροντινού ο Βούλγαρος Χρίστο Ίλιεφ με 10.22.

Νικήτρια στο ακόντιο, στον δεύτερο εν Ελλάδι αγώνα της για φέτος μετά τους Διασυλλογικούς Αγώνες, ήταν η Ελίνα Τζένγκο με 56.78, επίδοση σίγουρα δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές δυνατότητές της.

Στο ύψος, η Παναγιώτα Δόση πέρασε καθαρά το 1.85, αλλά όχι και το 1.88 σε έναν αγώνα που κέρδισε η Νοτιοαφρικανή Κρίστι Σνάιμαν με 1.88.

Από την Αφρική, και συγκεκριμένα την Μπουρκίνα Φάσο προήλθε και η νικήτρια του μήκους, η Μάρτε Κοάλα με άλμα στα 6.69 (1.0). Καλύτερη Ελληνίδα, και πάλι, η σταθερή φέτος Αντριάνα Γκόγκα με 6.42 (1.3), ενώ η Ναταλία Μπέση πήδηξε 6.31 (1.1) και έδειξε να βρίσκει ρυθμό μετά τον πρόσφατο τραυματισμό της.

Σταθερός στις καλές βολές φέτος, ο Δημήτρης Παυλίδης έριξε στη δισκοβολία 62.35 και επιβεβαίωσε την καλή αγωνιστική του κατάσταση.