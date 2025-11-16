«Εγώ κι Εσύ» στον Θεατρικό Περίπλου

Πρεµιέρα στις 27 Νοεµβρίου θα κάνει το έργο «Εγώ κι Εσύ» της Lauren Gunderson, που θα παρουσιάσει ο Θεατρικός Περίπλους, σε σκηνοθεσία Μαρίας Καντιφέ, στην αίθουσα της Περιηγητικής Λέσχης (Αγ. Φραγκίσκου 2) στην παλιά πόλη Ρεθύµνου.

Η παράσταση θα παρουσιαστεί: Πέµπτη 27, Παρασκευή 28 & Σάββατο 29 Νοεµβρίου στις 21:00 και Κυριακή 30 Νοεµβρίου στις 19:00 (κρατήσεις: 6945458516).

Τους ρόλους ερµηνεύουν οι ηθοποιοί Μαρία Σκορδίλη και Μάριος Μαραγκουδάκης.

Είσοδος: 15€ & 13€ (Φοιτητές, Μαθητές, ΑµεΑ).