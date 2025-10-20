menu
Διεθνή

Εγκρίθηκε η απαγόρευση της εισαγωγής ρωσικού φυσικού αερίου στην ΕΕ

Η απαγόρευση εισαγωγής ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ενωση η οποία θα εφαρμοσθεί μέχρι το τέλος του 2027 εγκρίθηκε σήμερα από την πλειοψηφία των κρατών μελών κατά τη διάρκεια συνεδρίασης των ευρωπαίων υπουργών Ενέργειας στο Λουξεμβούργο.

Το μέτρο, το οποίο θα συζητηθεί στη συνέχεια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είχε προταθεί την άνοιξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Δανία, η οποία ασκεί την κυλιόμενη προεδρία της Ενωσης, ελπίζει στην οριστική υιοθέτησή του μέχρι το τέλος του έτους.

Η Σλοβακία και η Ουγγαρία, χώρες που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το ρωσικό φυσικό αέριο, μειοψήφησαν.

Σταματώντας την αγορά ρωσικού φυσικού αερίου, η Ευρωπαϊκή Ενωση επιδιώκει να κλείσει μία βασική στρόφιγγα χρηματοδότησης του πολέμου της Μόσχας στην Ουκρανία.

Η Ευρωπαϊκή Ενωση επιδιώκει την απεξάρτησή της από τους ρωσικούς υδρογονάνθρακες από τον Φεβρουάριο του 2022 και την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Ομως, αν και έχει σταματήσει σχεδόν καθολικά την εισαγωγή ρωσικού πετρελαίου, διατηρεί ισχυρή εξάρτηση από την Μόσχα για την τροφοδοσία της σε φυσικό αέριο: το ρωσικό αέριο αντιπροσώπευε το 19% των συνολικών εισαγωγών στην ΕΕ το 2024, έναντι 45% το 2021.

Για να επιταχύνει τη διαδικασία, η Κομισιόν πρότεινε την άνοιξη στα κράτη μέλη καθολική διακοπή εισαγωγών φυσικού αερίου στο τέλος του 2027.

Τον Σεπτέμβριο, πρότεινε νέα καταληκτική ημερομηνία στο τέλος του 2026 σε ό,τι αφορά το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG).

Ωστόσο, αυτό το επιπλέον μέτρο, που προτάθηκε στο πλαίσιο του 19ου πακέτου των νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας, δεν περιλαμβανόταν στο μενού της σημερινής υπουργικής συνόδου.

Από την πλευρά του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιδιώκει μία ακόμη πιο προωθημένη προσέγγιση: οι επιτροπές Βιομηχανίας και Εμπορίου ενέκριναν την Πέμπτη κείμενο που προτείνει την απαγόρευση όλων των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου, είτε μέσω αγωγών είτε υπό μορφήν LNG από την 1η Ιανουαρίου 2026, εκτός περιορισμένων εξαιρέσεων.

