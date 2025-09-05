Εγκληματική οργάνωση: Πεντε προφυλακίστηκαν, τρεις ελεύθεροι υπό όρους

Την προφυλάκιση 5 ατόμων μέχρι στιγμής για την κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης , της διακίνησης ναρκωτικών και όπλων, έχουν αποφασίσει εισαγγελέας και ανακριτής Χανίων.

Ανάμεσα στους προσωρινά κρατούμενους κρίθηκε και ο – σύμφωνα με την αστυνομία – αρχηγός της οργάνωσης.

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους έχουν αφεθεί μία γυναίκα και δύο ακόμη άτομα.

Λίγο μετά τις 6.30 τα δύο αδελφια επιχειρηματίες κρίθηκαν, συμφωνα με τους δικηγόρους τους, ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους για την πρώτη δικογραφία, ενώ τους επιδόθηκε ένταλμα σύλληψης για τη δεύτερη δικογραφία. Για τη δεύτερη δικογραφία θα απολογηθούν την Τρίτη.

Μέχρι τότε παραμένουν κρατούμενοι.

Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη, 10 άτομα αφέθηκαν ελεύθερα μέχρι τη δίκη κι άλλοι έξι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι.