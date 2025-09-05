Εγκληματική οργάνωση: Επτά προφυλακίστηκαν, πέντε ελεύθεροι υπό όρους

Την προφυλάκιση 7 ατόμων μέχρι στιγμής για την κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης , της διακίνησης ναρκωτικών και όπλων, έχουν αποφασίσει εισαγγελέας και ανακριτής Χανίων.

Ανάμεσα στους προσωρινά κρατούμενους κρίθηκε και ο – σύμφωνα με την αστυνομία – αρχηγός της οργάνωσης.

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους έχουν αφεθεί μία γυναίκα και τέσσερα ακόμη άτομα.

Υπό κράτηση παραμένουν τα δύο αδελφια επιχειρηματίες, τα οποία σύμφωνα με τους δικηγόρους τους κρίθηκε ότι μπορούν να αφεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους για την πρώτη δικογραφία (ναρκωτικά, όπλα και εγκληματική οργάνωση), όμως τούς επιδόθηκε ένταλμα σύλληψης για τη δεύτερη δικογραφία (εκβιασμοί, απόπειρα δωροδοκίας κλπ) και θα απολογηθούν την Τρίτη για αυτή.

Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη, 10 άτομα αφέθηκαν ελεύθερα μέχρι τη δίκη κι άλλοι έξι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι.

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, από τους τέσσερις εμπλεκόμενους που είχαν μείνει τελευταίοι για να απολογηθούν, οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι και άλλοι δύο προφυλακίστηκαν.